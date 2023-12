Xavi advierte al Girona y Real Madrid y se sincera: “A veces es desagradable ser técnico del Barcelona”

“No es excepción de la falta de efectividad. Pero no sólo los delanteros. También fallamos en defensa. Fallan todos. Hemos de minimizar los errores, mejorar... En el juego hemos mejorado pero la falta de contundencia nos marca”.

“Jugamos contra el vigente campeón de Italia. El año pasado lograron ganar la Liga. Están en una situación parecida a la nuestra. No sigue el técnico del año pasado y veremos cómo estamos cada equipo de aquí a dos meses. Es una eliminatoria difícil pero nuestro objetivo es pasar”.

“Sí, lo veo remontable pero no podemos fallar. Lo que nos pasa factura son nuestros errores. Vas perdiendo puntos... tenemos que acabar la primera vuelta de manera positiva y hacer una segunda, mejor. Girona y Real Madrid no fallan. Hay que ir paso a paso”.

Vitor Roque

“Si todo va bien, se incorporará pasada las Fiestas. Ya estamos en contacto con él. Que venga bien, ahora que desconecte”.

¿No está garantizada la llegada de Vitor Roque?

“Si el avión no sale... a lo mejor tampoco viene y se queda en Brasil. Has puesto el escenario más negativo. Que venga, que se adapte, que sea él... es un muy buen fichaje y tengo tantas cosas positivas en la cabeza. Me da esperanzas. Nos puede aportar trabajo, gol, sacrificio, va al espacio... que se adapte lo más rápido posible”.

¿Vitor Roque es la solución para el Barcelona?

“No podemos ponerle presión a Vitor, sería como ponérsela a Lamine. Todos los jugadores hemos de dar un paso adelante. Nos están marcando las áreas. La diferencia en LaLiga es por errores nuestros, la falta de contundencia en las áreas, nos falta efectividad sobre todo”.

Falta de optimismo

“Lo entendemos. Estamos mejor en Champions que el año pasado, no en liga. Vamos a competir, a luchar por todo... Nos podemos enchufar a LaLiga, tendremos nuestro momento”.