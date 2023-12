El ghanés, que se retiró el pasado verano del fútbol profesional, aún recuerda cómo fueron aquellas semanas como azulgrana, siendo compañero de Messi. Reconoce que llegó al Camp Nou pensando que Cristiano Ronaldo era el mejor de todos, pero su perspectiva cambió cuando vio al astro argentino en primera persona.

“Te soy honesto, me dejó sin palabras. Siempre había dicho que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo, pero realmente Messi es otra cosa. No es normal. Cuando entrenaba con él, me sentía inferior por primera vez en mi vida. Hacía cosas increíbles. Me hizo querer dejar el fútbol”, confesaba hace unos días Boateng en diálogo con DAZN.

Sin embargo, el exfutbolista dio ahora una entrevista ante Rio Ferdinand y sorprendió a muchos con sus insólitas declaraciones. “Cuando llegué al Barcelona tuve que decir que Messi era el mejor del mundo, pero mentí. Yo amo a Cristiano Ronaldo. Los aficionados del Barcelona me van a odiar, pero era del Real Madrid. Es una de mis grandes mentiras, porque suelo decir la verdad. Pero no podía decirlo porque era el único modo de vestir la camiseta del Barcelona”, asegura.