La dura conferencia de Xavi previo al Valencia-Barcelona: “Me mandan mensajes como si esto fuera un funeral...”

“Ninguna obsesión, pero es la realidad. Me llegan mensajes como si fuese un funeral todo, como si se hubiese muerto mi padre o mi madre. Ninguno de ustedes me felicitó en la última rueda de prensa por la clasificación. Esta es la irrealidad que veo yo. Si la temporada acaba como excelente, ¿qué? Vamos a estar pasándolo mal o en depresión... pero si está todo el juego. El día del Atlético éramos un 10 y ahora un 0. En la primera curva no nos vamos a ir”.

“Ahora como entrenador sufro más. Intento tirar del carro. Me gusta el liderazgo. Prefiero que me critiquen a mí antes que a los jugadores. Doy más si me critican y no pararé. No he pensado en irme, al contrario. Más implicado con más responsabilidad. No quiero fallar y menos al club de mi vida”.

¿Se siente solo?

”No. No me siento nunca solo. Tengo al staff, que son fieles y nunca me fallarán porque tengo un hermano y amigos con mayúsculas. Y el presidente, Deco, Yuste no me han fallado ni antes Jordi o Mateu. Me siento respaldado, con fuerzas... fuera es donde la cosa no funciona”.

Renunciar

”No, no... en todo caso cuando acaben las temporadas, miras cómo estás, qué se ha ganado. Pero yo estoy positivo, ilusionado, podemos hacer una gran temporada, está todo en juego. Es momento de ser coherentes, estar calmados. Creo más que nunca en el proyecto, en los jugadores. Hay una unión con Deco, Laporta, Yuste. Estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça. Me extraña que a la primera curva la gente se baje del barco. Hemos de estar todos unidos. Los medios de comunicación no están unidos. Es la segunda vez con una mala curva y hemos de creer más que nunca en los jugadores, proyectos... aquí siempre saltan las alarmas cuando las cosas no van bien. Pero estamos a mitad de temporada. No aprendemos. El año pasado íbamos peor e hicimos una temporada notable. ¿Por qué no podemos hacer una excelente? Esta es mi realidad y no cambiará. Me extraña que los culés no nos unamos en los momentos complicados”.