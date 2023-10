Xavi lo borró y tuvo que irse del Barcelona: “Pude haber sido un buen recambio de Lewandowski”

“Claro que pienso que podría haber sido un buen recambio de Lewandowski, pero cuando me fui sabía que había mucha gente y quería jugar. Tenía que tomar una decisión y eso es lo que hice”, declaró el atacante español.

El delantero tiene un gran recuerdo: “Salió muy bien por mi parte y del club. Pero hay circunstancias. Yo quería jugar y ahí no era el momento. No tenía el espacio y el fútbol son momentos. Igual que fue el momento cuando salí del Espanyol para ir al Barça”.

Por otro lado, cuenta cómo es su vida en Bélgica: “A veces la vida es maravillosa y tiene cosas guardadas que no puedes imaginarte. La adaptación a Bélgica ha sido fácil. Lo primeros meses, con muchos partidos, me pasó muy rápido y solo pensaba en fútbol, no tenía tiempo de pensar que estaba solo. La adaptación fue rápido y todo fue rodado. Vine solo, pero después vino mi pareja y seguimos aquí juntos. Estamos muy bien, los dos tenemos nuestros trabajos”.