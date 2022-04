La reacción de Xavi sobre el posible fichaje de Lewandowski por el Barça y si le tiene envidia al Real Madrid en la Champions

‘‘Ser más responsables con la pelota. No tener pérdidas innecesarias. Son pérdidas que no podemos tener a este nivel. También es cierto que el campo no estaba bien, pero mañana sí lo estará. Mejorar en pérdidas. Atacar los espacios que generen cuando salga un central suyo. Atacar mejor y defender mejor’’.

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre el partido de este jueves contra el Eintracht Frankfurt por el pase a las semifinales de la Europa League. El entrenador insiste en la posesión del balón para no dar oportunidad al rival y asegura que esta vez no valdrá la excusa del césped. Además fue consultado por Lewandowski , quien podría jugar en el Barcelona a partir de la próxima campaña.

‘‘Entiendo la pregunta, pero no es momento de hablar de Lewandowski, al que respetamos mucho y me parece un buen jugador. Es momento de centrarse en el partido de mañana’’.

“Estos es el Barça. Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale el 1-0. Tenemos que jugar bien y ganar. Esto es el Barça y hay que ser excelentes en todo. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación. No hay ningún club en el mundo así. Ganar jugando bien. Eso es lo difícil”.

“Cada partido es importante. Si miras los equipos que juegan los jueves, les cuesta ganar los domingos. Por eso digo que hay fatiga mental. Bajas la concentración. Parece fácil y no lo es. Todo es difícil. Nos va la vida en cada partido. No vamos sobrados”.

“No creo que sea un tema físico. Nico no hizo mal partido en el campo del Levante. Nuestra valoración de Nico es buena. El problema es que compite con gente muy buena. Pero será importante. No creo que sea un tema físico. Es joven, tiene estrés, corre mucho y tiene un desgaste importante”.

Piqué

“Dependerá de las sensaciones que tenga mañana. Del dolor. Si no está al 100%, en un partido de este nivel es difícil que pueda participar”.

Lo que supone pasar a semifinales

“Un paso adelante para uno de los objetivos de la temporada. No lo era al principio de temporada, pero ahora sí. No es tan valorado como la Champions, pero nos hace ilusión. Nos gustaría estar en Champions, pero estamos trabajando para volver. Nos tiene que doler y dar coraje no estar ahí. Pasar sería dar un paso .Competir en Europa”.

Envidia del Real Madrid

‘‘A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Nuestra historia desde hace 40 años, que vino Johan, puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. No sé cómo será en Madrid. No he vivido allí ni conozco su idiosincrasia”

Lo de ayer distrae al Real Madrid

“Lo que me hace pensar lo de ayer es que LaLiga no está tan lejos de la Premier. LaLiga es LaLiga. Los equipos españoles están ahí compitiendo. Vi los dos partidos. Nuestro objetivo es estar en Champions el año que viene. Por cierto, ¿el Villarreal ahora ya es un grande? Metanlo en la lista, que le ganamos’’.