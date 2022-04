Insólito: futbolista anuncia su salida del Manchester City, Guardiola no lo sabía y así se enteró en conferencia

Una situacion bastante insólita fue la que vivió este martes Pep Guardiola cuando se enteró de la marcha de uno de sus futbolistas durante la rueda de prensa previa al partido del Manchester City contra Atlético por la Champions League.

Antes de esa conferencia, Fernandinho fue por separado y confirmó su adiós del equipo a final del curso. “La última temporada perdí mi puesto en el once y me costó volver. Con mi edad, siempre es un poco más difícil. Siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo. Ya decidimos irnos con mi familia a Brasil a final de temporada. No voy a renovar el contrato a final de temporada”, dijo el brasileño.

El mediocampista, de 36 años, termina contrato con el equipo inglés el próximo 30 de junio y ha determinado no extenderlo; esta campaña ha disputado, de momento, un total de 23 partidos.