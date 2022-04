Ronaldo señala al futbolista que debe ganar el Balón de Oro: ‘‘Lo vengo diciendo desde hace años y me han criticado’’

‘‘Benzema se merece el Balón de Oro, lo vengo diciendo desde hace años y me han criticado... pero se lo merece, es un gran delantero’’, aseguró Ronaldo mientras era entrevistado por el propio Alessandro Del Piero .

El ‘Fenómeno’, que ganó dicho galardón en dos ocasiones (1997 y 2022), no tiene dudas que el francés Karim Benzema debe quedarse con el premio por el temporadón que está realizando con los blancos.

Por otro lado, Ronaldo valoró el cariño que todavía le tiene la gente. ‘‘Tengo tantos buenos recuerdos, pero lo que me asombra cada vez es el cariño de la gente donde quiera que voy. Siempre encuentro mucho respeto por parte de todos. Los resultados deportivos, los logros tanto con Brasil como con los equipos... fue una vida deportiva hermosa”.

Sobre el favorito para ganar la Champions, el exjugador admitió que ‘‘para la Copa de Europa, el Real Madrid es el favorito. No lo está pasando muy bien, pero está en simbiosis con esta competición, y luego tiene a Ancelotti en el banquillo, que es uno de los mejores del mundo’’.

Acerca de su trabajo como mandatario del Valladolid, el campeón del mundo explicó que ‘‘como presidente todavía tengo cosas importantes que hacer, pero durante mi carrera como futbolista he tenido grandes maestros empezando por Moratti, que fue como un padre para mí y que me enseñó mucho, y Florentino Pérez, que fue genial reinventando el fútbol a través de los Galácticos”.

Ronaldo también recordó su llegada al Inter de Milán procedene del Barcelona. “Había encontrado un acuerdo para renovar con el Barcelona, pero a los cuatro días me llamó el presidente para decirme que no podía seguir. Me dijo que podía negociar con otros equipos y el Inter se movió rápidamente pagando la cláusula de rescisión. El campeonato italiano en esos años era verdaderamente el mejor del mundo”.