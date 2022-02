$!¿Aspiran a LaLiga? La contundente respuesta de Xavi y señala al fichaje del Barça que más lo sorprende: ‘‘Es una maravilla’’

Xavi Hernández reconoció en rueda de prensa que el Barcelona pasa por un buen momento, pero intenta no ilusionar a la afición porque cree que aún hay mucho margen de mejora. Los azulgranas reciben este domingo al Athletic Club y el entrenador admite que su rival es uno de los más complicados. ¿Se ilusiona con LaLiga? El catalán lo tiene claro.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española

Partido contra el Athletic

‘‘Marcelino tiene muy clara la idea de juego. Es un entrenador que trabaja muy bien. Mañana tenemos un rival muy difícil. Prueba de ello es que es el último equipo que nos ha ganado. Tienen una final en Copa entre semana. Sabemos que será duro”.

Los fichajes de invierno

‘‘No sé lo que hubiera pasado si no vienen. Hubiera sido más difícil, eso está claro. Aubameyang no me ha sorprendido porque ha tenido gol toda su carrera. Me ha sorprendido en el trabajo. Adama me ha sorprendido en toma de decisiones, cómo ha madurado. Ferran me parece un futbolista de otro nivel. Lo pedí. Es un jugador espectacular. Es un futbolista de nivel top mundial. Quizás es el que más me ha sorprendido. Ya lo esperaba, pero lo puedo corroborar. Es una maravilla de futbolista’’.

¿Le gustaría jugar en este Barcelona?

‘‘Me gustaría jugar en este Barça. A mí me gustaría jugar siempre y lo pienso cuando estoy en el banquillo, pero mi tiempo ya ha pasado”.

¿Qué deben mejorar?

‘‘Todavía perdemos balones innecesarios. Tiene que darnos vergüenza perder el balón. Hay que mejorar la estrategia, pero es evidente que hay mejoría desde que cogí al equipo. No estamos a un nivel altísimo. Hay un margen de mejora grande”.