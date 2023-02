Xavi da la cara tras el papelón europeo: “Ayer salió el sol otra vez; somos el equipo que mejor está físicamente, el que más corre”

“No estamos en la cabeza de Rubi, y no sé si saldrá con línea de cuatro o cinco. Nos costará. En su casa, son fuertes. Han hecho muchos puntos. Debemos ser dominadores, jugar en campo contrario, atacar bien, tener calma...”.

Luego de caer eliminado por segundo año consecutivo en Europa League, el Barcelona visita este domingo el campo del Almería y Xavi habló en rueda de prensa sobre lo que fue la dura eliminación en Old Trafford. El técnico catalán insiste en que su equipo se encuentra en el mejor estado físico y ahora solo se enfocan en ganar LaLiga y Copa del Rey.

“No nos gusta perder. Tenemos que estar al cien por cien en LaLiga y en la Copa. Intentaremos que no nos afecte, cambiar el chip, pensar en positivo, tenemos una buena dinámica. No perdemos desde el Bernabéu. Vamos a un campo difícil, el del Almería. Vamos a por los tres puntos”.

“Tenemos que aprender de estos partidos. No podemos estar pendientes del partido del jueves (Clásico en Copa del Rey). Dependemos de nosotros en LaLiga. Ya pensaremos el lunes en la Copa”.

“Está muy bien, está con los recuperadores. Tiene muy buenas sensaciones. No está al cien por cien, pero está cerca de sumarse al grupo. Depende de él. No lo forzaremos”.

“Somos el equipo que mejor está físicamente, el que más corre, con más intensidad, ritmo... creo que el equipo está muy bien. Nos dejamos el alma y la piel. Por actitud y físico no será. Nos han faltado cosas futbolísticas. Pero corren. Podemos estar orgulloso por cómo competimos el otro día”.

“No he hablado con nadie a nivel individual. Hay que estar orgullosos de cómo competimos. Se puede perder contra el United. Ellos están frustrados por no ganar, pero hay que pensar en los títulos que podemos ganar”.

El equipo se cae en el complemento

“No debemos generalizar. Perdimos un duelo en el minuto dos de la segunda. Son detalles. Debemos controlarlos. Pero no hay que hablar de la Europa League. El presente es el Almería. Fue una decepción grande, pero tenemos otros objetivos que cumplir”.

Clásico en Copa del Rey

“Es una competición diferente a la Liga, a Europa... es una eliminatoria, a ida y vuelta. Quedará la vuelta. Estamos enfocados para el Almería, ya hablaremos del jueves”.

Críticas

“He leído casi nada o nada. No me cambia. Si hubiésemos pasado se diría que hemos vuelto, y no es así. Son más sensacionalistas. Podíamos haber ganado y perdido. Toca levantar el ánimo. Se dio la cara, se dio muy buena imagen. Ahora, a competir en la Liga y la Copa. Aceptamos las críticas”.

Busquets

“Hizo una primera parte excelente, como todos. En la segunda, sufrió él y todo el equipo. Lo que hay que hacer es estar juntitos en defensa y en ataque”.