Xavi tenía este fichaje antes de su despido: “Cerramos un acuerdo con el Barcelona, pero cambió de entrenador...”

El técnico catalán se deshizo en elogios sobre el mediocampista eslovaco del Napoli y contaba con llevarlo al club, pero su salida ha complicado que el futbolista pueda vestir de azulgrana de cara a la temporada que viene.

“Es un jugador que me gusta, a nivel de construcción, no pierde el balón y me gustaría verlo en un equipo como el Barcelona. Marca la diferencia para el Napoli”, explicaba Xavi a principios de marzo.

A raíz de esas declaraciones, y con motivo del partido de Champions contra el conjunto italiano, Lobotka agradeció las palabras del DT. Ahora ha sido su agente quien revela que el acuerdo estaba cerrado, pero tras el despido de Xavi el traspaso todavía está por los aires.