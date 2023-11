Xavi responde por el dardo de Gundogan al vestuario del Barcelona y el futbolista que regresa: “Su cultura es otra”

El Barcelona visita este sábado Anoeta para enfrentar a la Real Sociedad y Xavi atendió a los medios para hablar sobre el partido. El técnico catalán ya ha pasado el enfado tras caer contra el Real Madrid y se refirió a las polémicas declaraciones de Gundogan. También se mostró contento por la vuelta de Pedri.

Real Sociedad ”Es un rival difícil. Es un equipo de nivel de Champions. Será duro. Recuperamos a jugadores. Estamos preparados para competir, pero sabemos que será difícil. Es un estadio difícil. Tenemos que hacer un reset”. Partido “Tenemos un test de alto nivel. Es un equipo que hace muy bien las cosas, en defensa, ataque, intensidad... Imanol es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Juegan muy bien al fútbol. Tras la derrota contra el Real Madrid, el equipo ha dado un paso adelante en los entrenamientos. Tenemos que reaccionar”. Palabras de Gündogan “Nunca he visto conformidad, no está en el ADN Barça. Estamos para la excelencia y para ganar. No hemos visto polémica por sus palabras. Estamos de acuerdo con él. Perdimos por errores nuestros, desconexión y concentración. No hay polémica en el vestuario. Pero él lo ha aclarado. Expresó el enfado que tenemos todos dentro. Su cultura es otra. Esto funciona así”.

Pedri ”No se ha dilatado su regreso, son los plazos. Es muy buena noticia que esté en el equipo. Lo veo preparado. Su vuelta es una gran noticia”. Frenkie de Jong “Volverá en función de sus sensaciones. Pedri tiene sensaciones buenísimas y Frenkie todavía no. Lo ha intentado y su actitud es buenísima, pero todavía tiene dolor”. Derrota en el Clásico “La sensación es de rabia. Jugamos bien y perdemos un partido que teníamos controlado. No dominamos los detalles, y por eso perdimos. Enfado, enojo, rabia... mañana hay otro test y no hay nada perdido. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions. Hay tiempo de subsanar el error”.

Oriol Romeu “Hablamos con él, hacemos videos individual y grupal... está haciendo buen trabajo. Pero hay competencia. Esto va de rendimiento. Jugará el que esté mejor. El que haga un buen partido, repetirá. Le veo fuerte mentalmente. Tiene margen de mejora y seguirá siendo importante para el grupo”. Vestuario “En las situaciones buenas y las no buenas, los veteranos deben dar la cara. Pero nunca le he tenido que decir nada a los jugadores sobre la actitud. Nunca. Pero esto es el Barça y hay máxima presión y exigencia. Los capitanes saben de qué va esto. El equipo tiene hambre”. Autocrítica ”Sé dónde estoy. Estoy feliz, de lujo. No estoy enojado. Estoy contento, vamos por el buen camino, en la temporada hay baches y hay que gestionarlo como entrenador. No le veo problema. Son retos importantes. Veo al equipo capaz de gestionar la situación, son sólo cuatro puntos. No estoy molesto, y menos con ustedes. Los quiero mucho”.