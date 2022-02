Xavi Hernández antes de enfrentar al Nápoles: “Da rabia no estar en la Champions League”

Hernández fue consultado por el triunfo del PSG 1-0 sobre Real Madrid y no vaciló. “No estoy para analizar a los otros. El día que juguemos con el París y con el Madrid lo analizamos. Hoy toca Nápoles”.

“No sé si podemos competir a ese nivel. Ya nos gustaría competir a nivel Champions otra vez. Pero nuestra realidad es la Europa League y tenemos que demostrar que somos un rival fuerte y que podemos llegar lejos. No estamos para pensar en hipótesis”.

Jugar Europa League:

“Para nosotros es una oportunidad. Para demostrar que podemos competir en Europa. Si ganamos esta competición estaremos en Champions. Eso es suficiente motivación. No será fácil, no hablamos que la Europa League es la Tercera. Hay una mejor, sí, pero los últimas campeones son rivales de mucho nivel. Nápoles es un rival grande. Oportunidad muy buena para demostrar que podemos competir”.

Su rival este jueves:

“Nápoles es un equipo muy compacto, entrenador muy experimentado, que los trabaja bien en salida de balón, la presión alta es buena. Nos va a complicar. Necesitan el balón, pero se defienden muy bien en bloque bajo. Centrales fuertes, laterales que llegan. Zielinski es un gran jugador. Oshimen, Insigne. Hablamos de un equipo de nivel Champions. Podríamos ver esta eliminatoria en la competición grande. No hemos tenido suerte y analizándolos ves que tienen mucho potencial”.

La ausencia de Champion

“Da rabia no estar en la Champions League y coraje no escuchar el himno, pero no hemos competido ni hemos hecho el trabajo. Debe servirnos para revelarnos y poder volver ahí porque podemos regresar a la Champions por dos vías: ganando la Europa League o quedando entre los cuatro primeros en Liga”.

Las críticas hacia Messi:

“Estando en París y siendo Messi es normal que haya críticas. Si la gente solo se queda con el penalti...Le deseo lo mejor, es el mejor futbolista de la historia sin ninguna duda. Siempre tendrá críticas”.

Sobre “Chucky” Lozano:

“Tienen bajas importantes. Lozano puede marcar diferencias en banda, uno contra uno, desequilibrante. Me parece un gran jugador”.

Mbappé y su gran momento:

“A mí no me toca hablar de Mbappé. Habla de los míos a ver, qué nombres tienes. Pedri, por ejemplo. Hablemos de los nuestros. Mabppé, Messi, Neymar, son grandes jugadores. Nosotros no estamos en esa competición por desgracia. Da coraje. Yo soy competitivo y ganador y nos tenemos que rebelar”.