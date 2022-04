Xavi Hernández: Responde a Dani Alves y la suerte del Real Madrid, la novela de terror sin Messi y revela cuándo regresa Ansu Fati

LaLiga no está acabada

”El presi me supera en optimismo. Lo que dice Alves... nunca lo sabremos. No nos ha dado para competir en las competiciones del k.o. Debemos tener mucha paciencia. Los primeros, nosotros. El año que viene, intentar luchar por ganar títulos. No nos ha llegado para competir. No sabremos nunca si Alves tiene razón”.

¿Qué tipo de libro sería este Barça?

”Hay momentos de ciencia ficción, como el 0-4 en el Bernabéu. Situaciones de terror, como cuando no teníamos jugadores. Situaciones como la de noviembre, viendo la clasificación. Hemos de entender que estamos en la era posMessi y hay que tener mucha paciencia. No se ha dado la situación para ganar títulos. Debemos reforzarnos y ser valientes en el juego. Tenemos que ser realistas y tener temple”.

Mantener bloque o revolución

”Estamos planificando, pero también dependemos de la situación económica. Estamos pendientes de la situación. Para que entre gente, también tiene que salir”.

Iraola

”Creo que es una grandísima temporada. Además, se clasificaron para semis de Copa. Están haciendo un trabajo espectacular. Tenemos amigos en común que nos dicen que trabaja muy bien. Coincidimos en la selección y es muy buen tío y buen compañero. Es una referencia. Es valiente. Tiene variantes. Le está sacando rendimiento al Rayo. Me alegro por él”.

San Jordi como entrenador

”Ahora te paso el itinerario de la tarde. Tengo dos críos pequeños. Estoy bastante liado en Can Barça, pero también en casa. Intento desconectar a pesar del estrés que supone el Barça. Cuesta porque estamos en urgencias. Intendo desconectar en casa y con los amigos. Pero encantado, es un privilegio”.

Ganar

”Nos estamos jugando mucho, la Champions del año que viene. La segunda plaza. Seamos realistas, LaLiga es prácticamente imposible. No son las mejores sensaciones las que hemos tenido en los últimos partidos. Queremos recuperarlas”.

Gestión de Piqué

”Es una pena que tenga estas molestias. Dependerá de cómo vaya yendo. Depende de sus sensaciones. Lleva dos o tres meses así. Lo iremos gestionando”.

Oportunidad para amarrar la Champions

”Es una oportunidad, una ocasión de oro para afianzarnos en la segunda posición y mejorar el juego.Es un rival difícil, que te aprieta. Tienen un muy buen entrenador, valiente. Es un partido para mostrar personalidad y ser contundentes y más eficaces. Sería un paso muy importante ganar para amarrar la Champions”.