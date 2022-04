Duro ataque al Real Madrid por Gareth Bale: “Es una vergüenza, lo que pasa en España es espantoso”

Según reconoce en una entrevista con el Daily Mail, adapta algún entrenamiento a las necesidades de su jugador estrella, quien no juega nada en España.

Esto no pasa en el Real Madrid, club en el que ha vivido un calvario en los últimos años. Su entrenador en su representativo local salió a dar declaraciones sobre él y lanzó un duro ataque al conjunto blanco.

Y agrega: “Cuando Gareth ganó su partido número 100 el pasado noviembre, se lesionó la pantorrilla a los 20 minutos. Así que el hecho de no jugar te afecta. Eso me preocupa. Los entrenamientos no reproducen el tiempo de juego, así que hay que reconocerle la forma en que se las arregla para hacerlo con nosotros”.

Sobre las críticas que recibe Bale en España por su bajo rendimiento en el Real Madrid, Paig asegura: “Es una vergüenza. Lo que pasa allí es espantoso, pero ese hombre tiene una fuerza mental que no he visto antes. Es el tipo más positivo que se puede conocer”.

Gareth es una pieza fundamental para la selección de Gales, quien espera rival entre Ucrania y Escocia por uno de los últimos boletos a Qatar 2022 vía repechaje.

“Cuando Sorba Thomas (extremo del Huddersfield) vino en noviembre, sólo había visto a Gareth en el FIFA. Pero Gareth llegó y se puso a hablar con él. Sorba tenía los ojos como platos. No se podía creer el tiempo que Gareth pasó con él. Es un tío muy normal y tenemos mucha suerte de tenerle”, cerró.