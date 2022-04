Xavi mantiene la fe: “Mientras las matemáticas no digan lo contrario, lucharemos por LaLiga”

Mensaje al Real Madrid

”Es un gol trascendental. Es adrenalina. Tenía la sensación que iba a llegar. Me gusta ganar. Creía que el equipo se lo merecía. No enviamos un mensaje a nadie. Nos lo enviamos a nosotros mismos. Ganamos y disfrutamos. El ambiente es extraordinario. Y en LaLiga, mientras las matemáticas no digan lo contrario, seguiremos luchando. Lo vamos a intentar. Intentaremos ganar todos los partidos. Ayer estábamos pendientes. Es difícil que falle tanto el Real Madrid, pero lo intentaremos hasta el final”.

Juego

”En la media parte, hemos hablado que faltaba el último pase”.

Pedri

”Es un jugador superlativo. Ha hecho un gol extraordinario. Marca diferencias. Es un espectáculo verlo jugar. Y sólo tiene 19 años. No me sorprende. No tiene comparación. Todo lo que nos da es una maravilla. Yo le animo a que tire. Pero es un pasador y tiene en mente el último pase, el decisivo. Pero no se da cuenta que hay que probar. Y hoy hace un golazo. Ya es un líder, hay varios líderes. Y él lo es. Siempre quiere la pelota. También es líder Piqué, Alba, Alves, Ter Stegen...”.

¡Hay que ponerse de pie ante Pedri! Así fue el tremendo golazo que marcó en el Barcelona vs Sevilla

Afición

”El equipo está con la afición. Ellos también se lo pasan bien y disfrutan. El recibimiento ha sido extraordinario”.

Situación

”En el fútbol no se sabe. Igual entramos en dinámica negativa. Si todos corremos, presionamos... lo normal es que lleguen los resultados. Hay futbolistas muy buenos, los que juegan y los que están en el banquillo. La dinámica es por el trabajo colectivo”.

Elogios

”No estamos en la Champions. Hay que ser humildes. Estamos en una buena dinámica. Agradezco a Julen sus palabras. Hoy ganamos a un súper equipo, a un grande”.

Bien atrás

”Es muy importante defender bien, y la línea defensiva está muy alta, tomamos riesgos. Pero si todos presionan, es mejor. Es un trabajo colectivo. El primer defensa es el número 9 y el prime atacante es el portero. Si no encajas, el gol llega en cualquier momento”.

Árbitros

”Me enfado porque estoy compitiendo. Los árbitros, no me gusta hablar de ellos, pero ellos deben entender que no compiten. Ellos deben estar tranquilos. Ellos deciden. Yo confío mucho en su honestidad. Deberían hablar ellos. Explicar qué pitan y qué ven. El árbitro de ayer y el de hoy”.

Nivel de Champions

”No estamos ni clasificados. Lo veremos el año próximo. Estamos compitiendo contra rivales de primer nivel. Hay que continuar”.