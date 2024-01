Xavi se enganchó con una periodista tras el triunfo del Barça: “¿Para qué hablar de esto? Me parece absurdísimo”

En su primera prueba del 2024, el Barcelona acabó sufriendo para vencer de visita a Las Palmas (1-2) gracias al penal ejecutado por Gundogan en el tiempo añadido y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española 2023-24

Tras el encuentro, Xavi Hernández se enganchó con una reportera en la conferencia de prensa, ya que le consultó que si no sumaban las tres unidades se les complicaba la lucha por la LaLiga.

“Si nos poníamos a 10 puntos la Liga estaba más difícil, claro... Pero siempre haces las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia”, contestó el DT azulgrana a la pregunta de Helena Condis, periodista de la Cadena COPE.

“A otros entrenadores no se las haces (estas suposiciones)”, insistió Xavi. “Si se ha ganado. Entonces... ¿para qué haces la suposición? Ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, podemos hablar de que puede pasar... pero ya no ha pasado. ¿Para qué hablar de esto? Me parece absurdo. ¿No te parece?... Es absurdísimo”, cerró.