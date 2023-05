Xavi y la nueva respuesta sobre el regreso de Messi a Barcelona; defiende a Vinicius por su caso de racismo

El fútbol es el único deporte en el que se insulta. Estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal... y estoy trabajando. No veo a ningún panadero, maestro u obrero pasar por esto. Es momento de pararlo. Insulto, fuera, no se juega, nos vamos para casa. Es un mensaje para LaLiga o la Federación. Hay que frenar todo esto. No tengo que aguantar un insulto... Insulta a un obrero, te va a caer un ladrillo en la cabeza. No tengo que aguantar en horario laboral insultos, desfachateces... Hay que reunirse y ponerse duros. No se va a insultar a un estadio. No voy a una obra de teatro a insultar. No es positivo para la sociedad. Lo hemos de cambiar”.

Por otro lado, el técnico no cree que se deba generalizar sobre el racismo. “No creo que haya que llegar al punto de decir que España es racista o LaLiga es racista, pero ha habido actos de racismo y hay que condenar y educar a la gente. Si estamos en un entorno donde los insultan y les dicen de todo es difícil ser ejemplo y no rebotarte. Esto es lo que le pasa a Vinicius. Da igual la camiseta, Vini es persona. Hay que defender a cualquier persona por encima de los colores”.