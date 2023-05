Vinicius no soporta más el racismo en España y esta es la drástica decisión que medita tomar con el Real Madrid

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa, y tienen razón”, agregó.

Desde ESPN Brasil informan que Vinicius está triste, golpeado y hundido por todo lo que pasa en España cada vez que visita un estadio.

“Yo no quiero hablar de fútbol. Quiero hablar de lo que ha pasado, es más importante que una derrota, ¿no te parece? Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Si un estadio grita mono y el entrenador piensa en quitarlo por esto es que algo malo pasa en esta Liga. Él no quería continuar y le he dicho que no me parece justo porque no es el culpable, es la víctima. Y ha seguido. Y además le sacan una roja sin sentido, no es una agresión”, aseguró Ancelotti en defensa de Vini.