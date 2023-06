La tajante respuesta de Xavi al ofrecimiento de Neymar de volver al Barcelona y habla del ‘no’ de Messi

El ‘no’ de Messi

Xavi también habló de la situación del astro argentino, quien parecía acordar su llegada al Barcelona, pero finalmente anunció que se marcha a la MLS para jugar con el Inter Miami.

“Le noto un cambio en los últimos días y semanas. No lo ve tan claro y hay que respetarle. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro, nos falta empatía. Ser Leo Messi no tiene que ser fácil. Nunca tiene tranquilidad y tiene que ser un diez en todo. Él ha visto que no lo ha pasado bien y no quiere este tipo de presión, es normal...”, explicó.