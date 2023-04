Las respuestas de Xavi sobre el regreso de Messi a Barcelona, elogio a Ancelotti y confirma dos regresos

Barcelona cada vez está más cerca de ser campeón de la Liga Española. El equipo culé tiene 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la tabla de posiciones. Ex Barcelona se ofrece al eterno rival: “Queremos que vaya a un gigante y encaja en el Real Madrid” Xavi, entrenador de los azulgranas, habló este martes en rueda de prensa y agradeció el elogio de Ancelotti tras lo que dijo de la ventaja de unidades. También habló del regreso de Messi y tuvo una jocosa respuesta luego de la cena que tuvo el argentino en Barcelona con Sergio Busquets y Jordi Alba.

CONFERENCIA DE PRENSA DE XAVI Las dificultades del Rayo

”El partido de mañana es complicado. Sé que es un tópico, pero es un campo complicado, más pequeño de lo normal. Es el equipo más intenso, más pesado de la categoría, dicho en el buen sentido. Generamos pocas ocasiones. Todavía no les hemos ganado con nosotros de staff. Este equipo es una roca”. Eric

”Es una opción. También Frenkie o Casadó. Tenemos varias opciones y mañana decidiremos”. Jugar en Vallecas

”Hemos avisado de que será muy intenso. Es el rival más intenso de la categoría. Son agresivos y las distancias son más cortas porque el terreno de juego es más pequeño. Será difícil”. Dembélé y Christensen

”Están perfectos los dos y volverán el sábado”. Se valora lo que logran

”Creo que sí. Cuando ves a la gente en el Camp Nou, que saben de las dificultades que hemos pasado en el club... Todavía no hay nada ganado. Si ganamos esta Liga, no será la hostia. Será la rehostia”.

Pasos

”Cada victoria nos da más tranquilidad porque quedará una jornada menos. Quedan 24 por jugar y tenemos 11 de diferencia. Es una distancia significativa pero no definitiva. Cada victoria es un pasito más” Récords

”No pienso en los récords. En los nueve goles ni en esas cosas. Por cierto, estamos clasificados ya para Champions a ocho jornadas. Acuérdate del año pasado. Estas son las comparaciones”. ¿Ayudará Tebas a inscribir a Messi?

”Eso es una pregunta para el presidente de LaLiga. Hay unas normas y hay que cumplirlas”. ¿Se valorará?

”Entiendo todas las circunstancias. Cada uno mira por sus intereses. Nuestro objetivo es LaLiga, sobre todo tras caer en Champions. Creo que el barcelonismo va a valorar mucho esta Liga si la ganamos”. ¿Esa es la distancia real?

”Estoy de acuerdo con Ancelotti. Tiene toda la razón. Esa no es la distancia real y que les llevemos 11 puntos de ventaja es un gran elogio para nosotros”. Pep Guardiola vetó la llegada de figura del Manchester City al Barcelona en enero Messi

”No me han dicho nada. Estamos pendientes del Rayo. Nos espera una guerra importante”. ¿Entrenar a Messi?

”Son hipótesis que ahora mismo no contemplamos. Me gusta hablar de Leo, pero no es el momento”.

Sobre la cena anoche de Leo con Busquets y Jordi Alba, dice en tono de broma: “Fui a los postres; no, no me han comentado nada, estamos centrados en el partido del Rayo y lo que queda de Liga”.

El jardinero

”Me da la risa. Esto no es de ahora. No voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa. Me lo tomo a broma. Y es así. Que me llamen muchos años. No pararé. En unos años nos echaremos las manos a la cabeza diciendo ‘cuando no había tiempo efectivo’, ‘cuando podían encharcar el césped o ponerlo alto’...” El partido

”Creo que entendimos bien nuestra filosofía, nuestro modelo de juego. Esto es lo que buscamos y mañana nos resultará difícil. Tener la pelota será complicado. Habrá muchos rechaces. No visualizo un partido brillante del equipo”. Continuidad

”Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando. Tengo muy buena relación. No habrá ningún tipo de problema”. Ter Stegen

”Para mí era una ventaja conocer a Marc. Conozco su personalidad, su método. Ha trabajado muchísimo y era consciente de que tenía que trabajar. Diría que, a día de hoy, es el mejor portero del mundo. Más todavía para lo que queremos nosotros. Para mí, él con el balón en los pies es pura tranquilidad”.