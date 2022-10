Xavi revela el plan para erradicar el virus FIFA: “Lo veo buena solución, pero no depende de mí”

Partido

”Es un partido difícil, fuera de casa. Aguirre saca partido siempre a los equipos, defensivamente es muy fuerte. Con pelota parada. Están en un buen momento. Y después de las selecciones, siempre nos cuesta”.

Preparación física

”Me frustra pero debo pensar en lo positivo. No encontramos una explicación, es multifactorial y cada jugador es un mundo. Ha pasado. Intentaremos que no nos pase. Más precaución, prevención... hablaremos con las selecciones. No sabemos si son los viajes, la carga de partidos, la metodología... no se busca culpables. Es una desgracia, pero hay pequeña plaga de lesiones. Momento de demostrar que tenemos una gran plantilla”.

Defensa

”Hay varias opciones. A ver cómo está Sergi, ha subido Marc Casadó, podemos poner tres centrales, podemos poner a pierna cambiado un lateral zurdo...”.

Solución al virus FIFA

”La FIFA también tiene un plan de hacer Mundial cada dos años, hay controversia. Hay un plan de selección durante un mes y medio y luego todo para clubs. Sería mejor así. Lo veo bien, pero no depende de mí”.

Dembélé

”Está al cien por cien. Está disponible”.

Selecciones

”Con Luis Enrique tengo muy buena relación. Tengo contacto con él, sin más. Llamamos al seleccionador de cada jugador para contrarrestar las cargas, pero es fútbol y se han lesionado. No hay excusas. Hay que seguir trabajando. En la selección trabajan muy bien las cargas físicas”.

Koundé

”Tenemos siempre en mente que vuelvan al cien por cien. Sea el partido que sea, que vuelvan bien”.