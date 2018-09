Técnicos hondureños descartados para dirigir la Selección de Honduras

La lista de candidatos para dirigir la Selección de Honduras se acorta y de un plumazo han sido borrados los entrenadores hondureños por una simple razón. Todavía no están preparados para tomar un grupo de jugadores con mucho ego.

Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora que controla la Fenafuth, dejó claro que el estratega será nombrado a finales de este año y será extranjero.

"Estamos trabajando en el tema de la escogencia del técnico para finales de año, en este momento en el listado no tenemos al entrenador seleccionado, hemos tenido acceso a gente que tienen experiencia en selecciones mayores y trabajamos en base a eso", comenzó diciendo a Radio Internacional..

Acerca de la planificación de noviembre donde hay dos partidos amistosos debido a que Carlos Tábora estará en el premundial de la sub20 fue claro. "Posiblemente seguiremos con la estructura interna de la Federación, haremos una combinación con los técnicos de la sub17, con sus preparadores físicos para que asistan a los partidos de noviembre. Estamos en esa decisión, tenemos reunión con la Comisión de Selecciones en octubre para definir qué vamos a hacer".

Siendo así, sería Jorge Jiménez y José Valladares los que dirigirían a la H, "podría ser que hagamos la combinación de ellos. La idea es seguir con la base de jugadores que hay ahorita y darle continuidad a la Selección Olímpica que estuvo en Brasil ya que tenemos compromisos que cumplir".

El federativo recalcó que están centrados en un seleccionador extranjero y que sea asistido por un técnico nacional para que obtenga experiencia. "Necesitamos trabajar con gente que nos pueda dar un proceso, yo más que nadie quisiera decir que tengamos técnicos hondureños para que manejen las selecciones. Debemos terminar de preparar a las personas que están en esa línea para los siguientes procesos", sentenció.

Sobre el perfil que debe cumplir el nuevo técnico de la Selección fue claro: "Que tenga personalidad para manejar una selección que es como un matrimonio de cuatro años, debe aguantar un proceso de este calibre por el desgaste. Que sepa explotar los recursos que tenemos en Honduras que es la potencia y velocidad, alguien que tenga esa característica en su juego para aprovechar lo que poseemos, que tenga experiencia en el manejo de grupo, los procesos son largos y llevan bastante tiempo. Creo que tenemos bastantes opciones de hacer grandes cosas en esta eliminatoria ya que es una selección renovada".

El tope de salario de acuerdo a la situación de la Fenafuth, "si digo un valor tope, ese es el valor que debemos negociar. No es esa la forma, hay que sentarnos con las personas para ver cómo queda el plan de eliminatoria y su formato, qué tan cómodo queda para hacer una elaboración correcta con el entrenador que venga".

No hemos contactado a ningún técnico, hemos hablado con los contratistas pero hasta allí porque no hemos tomado ninguna decisión. Hasta que esté todo firme, no es correcto hacerlo".

Quién les ayuda para estudiar los perfiles de los candidatos. "Estamos pidiendo algunas colaboraciones y sugerencias, parte viene de las amistades que tenemos en el fútbol para que nos den buenos consejos".