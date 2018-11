DIEZ en Barranquilla: Alexis Mendoza, ídolo y leyenda

A Alexis Mendoza únicamente falta que le construyan una escultura en Barranquilla o que el aeropuerto lleve su nombre.

Mientras estuvo como asistente técnico en Honduras, pocos o casi nadie le pedía una fotografía o un autógrafo, su figura pasaba desapercibida y algunos casi ni lo recuerdan, pero en su ciudad natal no da un par de pasos sin que alguien se le acerque para tomarse una ‘selfie’ o simplemente estrecharle la mano y decirle cuánta es la admiración.

Y no se trata solo de la vieja guardia, también los más chicos lo idolatran, sus padres les han hablado de un tal Alexis Mendoza y cuando lo ven en cualquier lugar no le bajan la mirada.

DIEZ viajó hasta la ciudad natal del colombiano, pues el entrenador se perfila como uno de los más fuertes candidatos a tomar las riendas de la Selección de Honduras y es aquí donde conocimos su otro rostro, el que nadie podría imaginarse.

Alexis Mendoza ingresando a su hogar en Barranquilla.

¿Y por qué lo quieren tanto? Es que Mendoza nació y creció en Barranquilla, como futbolista inició en las reservas del Júnior hasta su debut en 1983, fue capitán y campeón en la época dorada de este club, representó a su país en dos mundiales con la selección Colombia (1990 y 1994).

LA LLEGADA A BARRANQUILLA

Es sábado y el incesante calor no para en Barranquilla, apenas caminas e inicias a transpirar producto de la humedad, pues esta ciudad tiene río y muy cerca está la playa, al recorrerla parece una mezcla entre San Pedro Sula y Puerto Cortés.

El ritmo salsero se escucha en todos lados y como buenos costeños les gusta la vida alegre y si es de noche, mejor.

Dos semanas atrás habíamos pactado la entrevista con Alexis en su ciudad, quien con “Hola, Dios te bendiga”, aceptó sin reparos. Pero la charla se pospuso hasta el mediodía por una terapia que está recibiendo producto de una delicada cirugía en su hombro.

“No sé de dónde salió esta lesión, pero yo me había descuidado en mi salud y luego de salir del Júnior (como entrenador), me operaron y estoy recibiendo una terapia que es muy dolorosa, pero este tiempo lo he aprovechado para hacerme todo tipo de chequeos”, me cuenta Mendoza mientras conduce su Nissan X-Trail 2016 con el aire encendido a todo dar, “es que acá es más caliente que San Pedro”, justifica mientras me da un tour por el norte de Barranquilla, la zona más exclusiva y a escasos minutos de donde él vive.

A mitad de camino, Mendoza baja la velocidad y se disculpa, “no te pregunté qué te gusta comer, pero te llevo a un restaurante de mariscos muy bueno porque acá en la costa comemos mucho de esto”, me cuenta Mendoza sin saber hasta este momento la figura que él representa para los barranquilleros.

“Soy de buen comer, me gustan los mariscos, pero también otro tipo de comida. Mis hijas me recomendaron este lugar y ahora siempre vengo con mi esposa, hay música en vivo los fines de semana y es un ambiente muy bonito”, revela Alexis ya en el exclusivo restaurante Mar de Leva mientras un grupo cubano anima el lugar.

No han pasado cinco minutos en el lugar cuando un señor llega y saluda a Alexis, se trata del dueño del lugar, quien le da la bienvenida con un bonito mensaje: “Es un orgullo que usted esté con nosotros y una pena molestarlo, pero los muchachos de la cocina me preguntan si se puede tomar una foto cuando finalice”, le dice y Mendoza acepta amablemente, pero no fue hasta el final, de inmediato se puso de pie y fue hasta donde ellos… Y es que una característica especial del exjugador es su amabilidad y respeto hacia el prójimo.

Alexis Mendoza comparte con los empleados de un restaurante que le solicitaron fotografías.

“¿Crees que aguantas alguna entradilla?”, pregunta al regresar y decide pedir un carrito de ceviches (así le llaman) y además me recomienda probar una cazuela, un platillo muy típico en el Caribe compuesto por camarones, calamar, almejas, ostras, por supuesto, dos langostas, además de arroz y patacón (tostones fritos).

Y antes de que llegue el platillo fuerte, dos clientes se pararon frente a Alexis, piden disculpas por la interrupción, le solicitan una foto y le comentan que su salida fue injusta del Júnior, pues Alexis fue despedido en abril con apenas tres jornadas por un enfrentamiento con los dueños del club, la familia Char, que son los hombres más poderosos y millonarios de Barranquilla.

Llegaron las cazuelas y el propietario del lugar se acercó de forma sigilosa: “Disculpe, Alexis, pero me tomé el atrevimiento de probar antes las cazuelas, quería comprobar que tuvieran buen sabor, espero le guste y lo disfrute”, le expresó como un detalle que demuestra lo que Mendoza representa para ellos. Al final el DT tomó la cuenta y pagó unos 300 mil pesos colombianos (2,288 lempiras).

EL MALECÓN DE BARRANQUILLA

Si hay un lugar que representa a Barranquilla en los últimos años es el malecón al lado del río Magdalena y casualmente el barco Gloria, el más representativo de toda Colombia, estaba de visita en la ciudad y fue ahí donde Mendoza decidió ir mientras centenares de personas llegaban al lugar para ver el velero de 76 metros de largo, además de una exposición de autos en el centro de convenciones Puerta de Oro que está en el mismo sitio.

Apenas llegó el ex DT del Júnior, doña Martha como pudo se levantó, agarró su muleta y fue rápidamente hacia donde Alexis, ella es fanática de antaño del Júnior y de la selección Colombia, ver al ahora entrenador fue emocionante.

Una chica de 14 años conoce lo que Mendoza significa para la ciudad y junto a su padre le pidieron una foto.

“Es Mendoza”, susurraban algunos, una chica se atrevió y quiso aprovechar la popularidad del técnico para pedirle que grabara un video en apoyo a un candidato a alcalde de la ciudad. “No me gusta la política, hoy grabo un video y mañana pueden usarlo en mi contra”, me dice luego de rechazar la propuesta.

Y poco a poco más personas se acercaban, no rechazó a ninguna, aunque en privado me comparte que a veces “le incomoda tanta popularidad”, pero acepta el rol de leyenda en la ciudad. “Usted es como un Carlos Pavón en San Pedro Sula”, le comento y se echa a reír.

Al filo de las 6:00 de la tarde, Mendoza no aguanta más tras un intenso día, su hombro le pide reposar, nos deja en el hotel y cuando estaba enfrente comenta que es el mismo donde se hospeda la selección colombiana cuando juega partidos de eliminatoria, pues Barranquilla es la sede principal.

Una chica de 14 años conoce lo que Mendoza significa para la ciudad y junto a su padre le pidieron una foto

Su casa está a un par de minutos de esta zona exclusiva, aprovechará a descansar porque en casa estará solo, su esposa Xiomara y Alexis Jr, su hijo, andan de paseo por Valledupar, una ciudad a tres horas, mientras Daniela e Isabella, sus hijas, andan por alguna parte de Barranquilla.