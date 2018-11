Edwin Pavón arremete contra Alexis Mendoza y pide a Héctor Vargas

De Edwin Pavón en los últimos años se hablaba en los medios generales porque estaba en la política, pero nadie le quita que forma parte del cuarteto entre los mejores técnicos que tiene Honduras. Hoy con su voz autorizada habló de quién debería ser el nuevo técnico de la Bicolor.

A Pavón le da mareos cuando escucha el nombre del colombiano Alexis Mendoza quien es uno de los favoritos en la Fenafuth. Le pide a periodistas y federativos amantes de la escuela colombiana que dejen respirar y ya no más técnicos cafeteros.

“Decantarse por un entrenador extranjero no viene de la Federación, viene de los equipos. Ya hay clubes que dijeron que no quieren entrenadores nacionales (Real España) y ellos mismos aportan jugadores y directivos a la Fenafuth. ¿Por qué? Porque saben si va al cine, saben si debe en Ficohsa, saben si le gusta beber… entonces lo conocen, pero al extranjero no le conocen nada y no le pueden cuestionar”, comenzó explicando Pavón.

“Considero colegas a los extranjeros. Si Alexis Mendoza sigue siendo el favorito mejor hay que ponerse a estudiar otra cosa y no para entrenador, no es que Mendoza sea malo pero no tiene la cantidad de partidos, ni la cuarta parte de un técnico nacional. Creo que a una Selección se llega con un currículo, no por haber ganado un torneo o ser asistente de un técnico”, arremetió Pavón.

“Después de Chelato Uclés, Flavio Ortega, Ramón Maradiaga y Edwin Pavón que son los mejores técnicos que ha tenido Honduras, la pregunta es ¿Qué hemos hecho para catapultar a un entrenador joven para que llegue hasta allí? Hay que ver a los técnicos nacionales que dirigen las selecciones menores y es por allí que los dirigentes miran para contratar extranjeros”, comentó.

El filósofo dejó claro que Héctor Vargas y Diego Vázquez pesan más que Mendoza. “Aquí levantar la mano es para terminarse de sepultarse. El entrenador hondureño no tiene nada que envidiarle a un extranjero. A mí me gustan los extranjeros que viven en Honduras como por ejemplo Héctor Vargas. ¿Quién le va a cuestionar a Vargas con la capacidad que tiene? Otro que siempre ha dicho que su equipo es el mejor es Diego Vázquez. ¿Quién diría que no tiene la capacidad?”

Pavón habló que Gustavo Matosas que ahora está en Costa Rica, debió ser el elegido. “Matosas ha madurado en su paso por México, fue a perder el tiempo por Medio Oriente. Creo que es un entrenador con capacidad, era un digno candidato para dirigir la Selección de Honduras. El mexicano o que trabaja en México todo lo convierte en Oro. Si se va a traer un extranjero hay que verlo bien, hay nombres que encandilan como Matías Almeyda, no tiene un currículo extenso pero hay que ver si hay presupuesto para ficharle pero el nombre llama la atención. Si se trae un entrenador extranjero con nombre no tiene nada que cuestionarle”.

Pavón parecía un “Panzer” en la Segunda Guerra Mundial, soltaba la munición una tras otra. “Hay que pedirle a los admiradores de la escuela colombiana que nos dejen respirar un poquito. Que los amigos que tienen en la Federación y en los medios de Comunicación nos dejen respirar”, pidió.

Finalmente remató sin pelos en la lengua. “Tendrá mejor materia prima el próximo entrenador que venga que la que tuvo Jorge Luis Pinto.”