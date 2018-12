Wilmer Cruz sobre Fabián Coito: “No es lo mismo dirigir niños que dirigir hombres”

Son muchos las opiniones que han surgido desde que DIEZ adelantó en exclusiva que el entrenador uruguayo Fabián Coito podría ser quien comande a la Selección de Honduras para el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Wilmer Cruz, exjugador del Real España y ahora técnico en la Segunda División con el Real Juventud de Santa Bárbara, no anduvo por las ramas para referirse a la inminente llegada de Coito al banquillo de la H.

“En cuanto a esto de Coito que ha dirigido en menores no es lo mismo dirigir niños que dirigir hombres. Los dirigentes se creen los mejores del mundo y que saben todo, pero se equivocan y allí está el ejemplo de Olimpia que trajo un extranjero y al final no ganó el campeonato”, dijo Wilmer.

El "Pajaro" además comentó que la contratación de un entrenador para la Selección es decisión de los federativos, pero él tiene su propio candidato.

“Son decisiones que los federativos toman y ellos con su plata pueden hacer lo que quieran. Para mí, el entrenador de la Selección de Honduras tiene que ser Diego Vázquez o en todo caso, Héctor Vargas, porque son los técnicos más ganadores que conocen el país y a los jugadores”, agregó.

También tuvo tiempo para opinar del rendimiento de la Bicolor en los últimos partidos amistosos ante Panamá y Chile de la fecha FIFA del mes de noviembre de la mano de Jorge Jiménez.

“Con Jiménez cuando estuvo se hizo un buen fútbol, con buen orden y alegría, a mí por lo menos que me tomen en cuenta los equipos grandes o las selecciones no me interesa, no me quita el sueño aunque es lógico que uno trabaja para eso. Vamos a esperar que vengan otros federativos que sí crean en el entrenador nacional”, concluyó.