Carlo Costly: "El proceso pasado no me gustó, era un solo relajo, todos tenían miedo"

Carlo Costly ha recordado su paso por la selección Nacional de Honduras, también de los goles que le anotaba a México y el que marcó en el Mundial.

El delantero hondureño ha hablado para el programa Jorge Ramos y su banda de Espn, en el que se atrevió a criticar el pasado proceso de la Bicolor y el no tener un técnico para la eliminatoria de Catar 2022.

"La selección es algo complicado, no se clasificó al Mundial pasado. Ahora que haya un nuevo entrenado que ponga las cosas claras porque sabemos que hay buenos futbolistas, creo que lo podemos lograr", empezó diciendo el atacante.

Costly recordó cuando llegó a la 'H' y le tocó hace dupla con Carlos Pavón. "Cuando yo llegué a la selección me tocó con los grandes, Pavón, Amado (Guevara), Dani (Turcios), fue algo muy bonito, a pesar de que yo era nuevo estaba banquenado David (Suazo), Pavón. La segunda etapa fue con más jóvenes, clasificamos y en el Mundial que logré anotar, el cual sigo viendo".

El delantero hondureño también comentó que "Donde enfrentaba a México le hacía goles, el primer partido fue en Copa Oro y les hice dos".

Carlo también dedicó un poco de su tiempo para elegir el gol que más le ha gustado en su carrera como futbolista. "El que anoté en el Azteca a México (Aztecazo), fue un partido difícil, es el gol que me trae muchos recuerdos porque yo viví ahí".

Llegó el momento de hablar del presente y futuro de la Bicolor, misma que se encuentra sin un técnico para este nuevo proceso, además expresa a qué estrategas le gustaría ver en ese banquillo.

"Demasiado tiempo perdido, desde que renunció (Jorge Luis) Pinto ya tenían que haber tenido varias opciones. Para mí (Héctor) Vargas y Diego (Vázquez) pudieron haber sido opciones, no sé por qué buscan en el extranjero, ahí está Amado y Pavón, aquí hay calidad, con tal que los dejen trabajar así como a los colombianos", expresó.

Costly cree que Honduras tiene una buena generación para este nuevo proceso. "Veo una generación muy buena, está Alberth (Elis), (Romell) Quioto, 'Choco' (Lozano), (Michaell) Chirinos, también está 'Buba' (López), hay mucho talento, otros novatos, pero con gran futuro".

Carlo Yaír criticó la pasada eliminatoria en la que Honduras fue dirigida por Jorge Luis Pinto, y que no se pudo clasificar al Mundial de Rusia 2018. "El proceso pasado a mí no me gustó, era un solo relajo, nadie podía decir nada, todos tenían miedo, hay que trabajar humildemente, saber qué quiere cada uno de los jugadores", cerró.