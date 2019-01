Porfirio Betancourt, ex mundialista en 1982, buscará la presidencia de Fenafuth

Porfirio Betancourt fue uno de los grandes delanteros del fútbol hondureño en los años 80, fue mundialista con Honduras en España 1982 bajo el mando de Chelato Uclés y ahora anuncia que analiza lanzarse a la presidencia de la Fenafuth.

Betancourt, un hombre que tras dejar el fútbol se dedicó a sus negocios, buscará competir con el empresario sampedrano Jorge Salomón quien además es directivo del Real España, a la presidencia de la Fenafuth que tendrá elecciones a mediados de marzo.

CANDIDATURA: “Creo que ha sido una sorpresa. No es algo definitivo. Esto ha surgido de una plática de excompañeros de la Selección 82 y del fútbol de aquí de Honduras. Es algo que se ha planteado, pero ustedes saben que las ocupaciones siguen siendo las prioridades y generalmente no he estado metido en política, pero se ha planteado, no por intereses políticos o monetarios por el bien del país”, declaró Porfirio Betancourt, exgoleador de Marathón.

DECISIÓN QUE TOMARÁ: “Gracias a Dios somos profesionales, estuvimos en el fútbol tanto como jugador como ahora que tenemos ciertas herramientas que pueden encajar. Estamos analizando esto y no es una decisión individual, tengo que tomar en cuenta ciertas opiniones de amistadas. No es nada definitivo y podría tomar forma el día de mañana dependiendo de cierta decisión”, afirmó.

GRUPO DE APOYO: “Hemos estado en comunicación con Primi Maradiaga, Efraín Gutiérrez, más que todo con ellos, pero siempre me he mantenido en contacto con Pecho de Águila, Jaime Villegas que hemos tenido buena relación, con Allan Costly, con los Bailey que hemos guardado la hermandad entre nosotros”.

DESEO DE SER PRESIDENTE: “Le voy a ser sincero y franco, esa es una posición que no es fácil, no es a la ligera como ir a pasear, hay mucha responsabilidad. Lo que quiero dar a entender es que si hay la posibilidad de hacer un bien e ir a apoyar, desarrollar y hacer algo positiva por el país en la Fenafuth, sería algo fabuloso. Lo que uno quiere en esta etapa de la vida es dejar cosas fabulosas, algo bueno para la gente, lo que todo mundo debe desear, no lo propio ni intereses de grupos”.

TIEMPO PARA DAR EL SÍ: “No puedo darle fecha ni día en este momento, como lo reitero, salió de una plática de excompañeros y estábamos a analizando que podía ser una opción. Vamos a analizar cómo avanza esta opción de ser candidato y hay que tomar en cuenta algunas situaciones personales de trabajo, la familia y muchas cosas que tomar en cuenta. Hay que estar en Tegucigalpa y no quiero mentirle a nadie y voy a ver si es conveniente para uno”.

POSIBILIDAD: “Así como usted lo dijo, una posibilidad. Más adelante veremos si más adelante se puede hacer realidad. Son decisiones grandes y de cosas importantes”.

RESPONSABILIDAD: “Es enorme, ya no se puede manejar el fútbol de forma burocrática, es como una empresa. Hay que analizar todos los aspectos pero mi misión e idea es para para el bien de todo y ver que todo salga posible.