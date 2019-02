Jaime Villegas: "Queremos contratar a Fabián Coito esta misma semana"

Lo que DIEZ adelantó desde el pasado mes de diciembre sobre la elección de Fabián Coito como el nuevo entrenador de Honduras, se hará realidad esta misma semana, así lo adelantó Jaime Villegas, presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol.

Este miércoles el dirigente informó que esperan que Coito firme su contrato en el resto de la semana y de ser necesario, extenderían este plazo a diez días más que él resuelva su situación contractual con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

"Nosotros tenemos un interés marcado por poder contratar al señor Fabián Coito, que dicho sea de pasó jugó una temporada acá en Honduras con Olimpia. La Comisión de Selecciones ha estado en contacto con él y no lo vamos a negar, quisiéramos tenerlo como técnico de la Selección Nacional, pero aún no me han confirmado si la negociación se cerró", informó Villegas a la radio Carve de Montevideo, Uruguay.

"También hemos dialogado con un colombiano (Alexis Mendoza) y un argentino que radica en en México (Rubén Omar Romano), pero la prioridad es la señor Coito", enfatizó.

¿Cuáles son las características que tiene Coito que hayan decidido ir por él?

El trabajo que ha realizado con la Sub-20 de Uruguay, conoce de alguna manera el medio hondureño y la similitud que tiene el fútbol uruguayo con el nuestro que es aguerrido, de mucha entrega, de temperamento y nos ha hecho decantarnos de contratarlo a él", afirmó.

¿Hasta cuándo esperan su contratación?

Nosotros queremos contratar a Coito esta semana, pero podemos extender el tiempo a diez días, sería bueno para nosotros y es una buena opción para él dirigir una selección mayor y Honduras en Concacaf siempre compite por clasificar a los mundiales.

¿Están dispuesto a hacer un esfuerzo económico por contratarlo?

Si es necesario lo hacemos. Tenemos un presupuesto y no podemos dispararnos, pero el esfuerzo se puede hacer.

¿No hay problema que una Comisión Normalizadora contrate a un entrenador?

Está todo bien, afortunadamente en la Comisión Normalizadora somos gente de fútbol, hombres que dedicamos la vida al fútbol local, todo mundo está de acuerdo, no tenemos ningún problema de contratar al señor Coito o a cualquier otro.

¿No es la idea esperar a Coito a después del Mundial de Polonia?

No, no es la idea. Definitivamente que no.