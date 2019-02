Carlo Costly aconseja a Fabián Coito para que no cometa el mismo error de Pinto

Con 36 años y actualmente en su cuarto club de Liga Nacional, Carlo Costly levantó la mano para el nuevo proceso hacia Qatar 2022 si Fabián Coito considera que está en buen nivel.

El jugador de Marathón dialogó con Todo Deportes Televisión y dejó en claro que mientras Dios le dé fuerzas, él estará disponible para Honduras. Asimismo le deseó suerte al charrúa en este desafío y búsqueda del boleto al Mundial.

“Mientras tenga voluntad de jugar y tenga buen nivel bienvenido sea si me llama, desearle éxito al nuevo entrenador que viene. La prensa y todo mundo que lo deje trabajar porque han venido varios extranjeros y los han dejado trabajar, esperamos que le vaya bien y ojalá que él venga a enseñarnos”.

¿Qué errores no debe cometer Fabián Coito que sí tuvo Jorge Luis Pinto para ir al Mundial? Le consultaron a Costly y este de manera tajante respondió:

“No pelearse con los jugadores más que todo, no pelearse con los jugadores y no llevarles la contraria porque el que manda dentro de la cancha es el jugador y si se pelea con los jugadores va a tener otro fracaso al igual que Pinto”.

Para finalizar, el ariete reconoció que no será sencillo el ser tomado en cuenta, pero que él trabajará fuerte y que Coito considere o no llamarlo.

“Si Dios me da salud y me da fuerzas pues bienvenido sea, sé que hay bastantes delanteros que están haciendo bien las cosas y no descarto algún llamado. Primero que el entrenador diga si ando bien y en buena forma que es lo importante”, concluyó.