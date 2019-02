Miguel Falero: “Tenemos grandes esperanzas de plasmar una idea de juego”

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguime: @kcoello_DIEZ

Miguel Falero será el guía de Fabián Coito en Honduras, conoce como la palma de su mano nuestro fútbol, idiosincrasia y hasta cómo se mueven los jugadores hondureños cuando juegan y caminan. El extécnico del Real España revela a Diario DIEZ los detalles de la llegada de Coito a la Bicolor.

Falero estuvo en el proceso de Luis Fernando Suárez como asistente y ahora con Fabián Coito vendrán a imponer su modelo de juego en la escuela colombiana. Llevan reunidos estos últimos días planificando el primer entrenamiento que tendrán y ya diseñan el listado de jugadores a tomar en cuenta.

Decía Fabián Coito que desde enero usted le viene dando seguimiento a los legionarios… ¿Cómo ha sido el estudio en este tiempo?

Estamos siguiendo también el desempeño de la Liga Nacional, los minutos de los jugadores que son legionarios y la idea es observar la mayoría de jugadores que están compitiendo para ver el rendimiento y que puedan estar en la próxima fecha FIFA porque solo se pudo concretar la del 26 de marzo contra Ecuador y ya el profesor Coito va teniendo el conocimiento del rendimiento de los jugadores.

¿Cuál ha sido el informe que usted ha podido recopilar de este informe sobre los jugadores?

El rendimiento de los que se están destacando en la Liga Nacional, muy expectante de los que se han estado cambiando de equipo, muy expectante de la confirmación de Maynor Figueroa en Houston, la posibilidad que tiene en el Malmö de Suecia, Kevin Álvarez, atentos a los que están jugando y rindiendo muy bien en la Liga Nacional. Luego de eso el profesor Coito elegirá los que quiere ver en esta oportunidad y nuevamente seleccionará para verlos a todos y que tengan la oportunidad en las próximas fechas y así tenga una idea clara del rendimiento de cada uno.

Es una generación prometedora la que hay y muchos trabajaron con usted. ¿Hay un sueño de optimismo con esta generación?

Sí, nosotros tenemos grandes esperanzas de plasmar una idea de juego, destacar las características del jugador hondureño y ver por las declaraciones que hacen que están urgidos de que se quiera trabajar y así lo vamos a hacer; con mucho entusiasmo y confianza de que haremos un buen papel en este proyecto.

¿Cuál fue su mensaje al equipo de trabajo en esta reunión y le dijo a Fabián de los apuntes que hizo, hay cosas que destaquen?

Sobre todo el calendario de la Liga Nacional, las fechas para posibles microciclos de trabajo, tantos de la Selección mayor como la Sub-23 que tenemos que seguir armando, rendimientos, el tema de comodidades y el tema del primer viaje a New Jersey. Hablamos de todo, fue un informe total y seguimos agregando cosas y siempre expectante de lo que siga ocurriendo.

¿Ya está confirmado que la primera fecha FIFA de marzo no la juegan; por qué?

Porque no hubo un rival que nos permitiera dar la posibilidad de aprovechar ese partido. Si vamos a tratar de juntar a la mayoría de jugadores posibles para hacer un microciclo largo que nos permita hacer una observación directa para conocer el rendimiento de los jugadores en el campo.

¿Qué es lo primero que vendrían a trabajar la próxima semana?

Más que nada el tema organizativo hasta que podamos estar todos en cancha. Ya sabemos que estamos armando un microciclo largo sobre el 18 de marzo y esperando si Dios quiere que todos estén aptos sanitariamente para que den lo mejor de sí. Será muy competitivo porque hay rendimientos muy buenos de jugadores claves en los equipos.

¿Qué jugadores le han sorprendido o la evolución que han tenido en esta selección?

No, hay muchos de buen nivel, otros que siguen confirmando. Hay buen material y lo que es más interesante de todo es que hay muy buena competencia en posiciones donde hay rendimientos de tres o cuatro jugadores que están teniendo un altísimo nivel.

¿Algunos tres puntos clave de este proyecto Falero-Coito en el que podamos puntualizar o mejor dicho cuál es el cimiento?

Sobre todo el conocimiento del grupo. Nosotros creemos que al ser un juego de conjunto es fundamental la integración del grupo, la cooperación, la buena onda. Poder conquistar resultados positivos se basa en una buena conducción y esa se base en que el jugador esté comprometido y que se dé cuenta que forma parte de un grupo y tiene que llevar al máximo la competencia interna para dar todo por el bien del equipo nacional.

¿Vienen ustedes a instalarse… vienen con su familia o cómo está todo eso?

Nosotros una vez que viajemos ya quedamos instalados en Tegucigalpa para que luego venga llegando la familia, pero ya iremos instalando la familia para estar dedicados totalmente al trabajo de la Selección Nacional.

¿Se integra Carlos Tábora como asistente a este cuerpo técnico, que es DT de la Sub-20 que va al Mundial de Polonia y podría sumarse Noel Valladares como preparador de porteros?

De ninguno de los dos integrantes que usted me menciona me informó Fabián, eso es un asunto interno pero todo aporte de buenos profesionales siempre será bienvenido para trabajar porque yo he estado en diversas etapas de colaborador y las puertas están abiertas para estar sumando gente. No estoy informado todavía de cuál es el nombre de los colaboradores.

¿En el cuerpo técnico que oficializó Fenafuth están Fabián Coito, usted, Sebastián Urrutia… quiénes más lo integran?

Somos los tres que trabajamos el día de hoy y no tengo noticias que se integrara una persona más.

¿Para este partido ante Ecuador que es el debut en este nuevo proceso rumbo a Catar ya tienen dibujada la convocatoria que harán?

No, estamos observando para aprovechar el cupo con los mejores jugadores, los de mejor rendimiento para estas fechas. Ya está viendo partidos el profesor Coito y este fin de semana estará viendo los partidos de la Liga Nacional en directo para tomar nota.

¿Usted vino a Honduras en esta etapa o desde Uruguay estuvo analizando?

No, yo estos partidos los sigo por televisión, no fui a los campos de juego.

¿Siempre existe esta consulta en los inicios de proceso; dónde tienen planificado trabajar con la Selección de Honduras, San Pedro Sula o Tegucigalpa?

Yo pienso que la Selección debe ser como su nombre lo dice; Selección Nacional. Puede haber microciclos en La Ceiba, Tegucigalpa. Siempre se tomó como base y que es donde hay más comodidades es San Pedro Sula porque está el estadio, está el gimnasio, hay una mayor facilidad en cuanto a infraestructura pero nada está descartado de acuerdo al partido que se encare y estamos abiertos a trabajar en las mejores instalaciones posibles.

¿Me hablaba el presidente Salomón sobre jugar esos partidos de local en eliminatorias en Honduras por la tarde, con temperaturas altas que nos favorecían, eso está descartado. Honduras jugará de noche?

Si me pides la opinión personal te diré que uno tiene que jugar cuando sea favorable para el mejor rendimiento de tu selección. Nosotros no podemos decir que los vamos a derretir por el calor, la humedad cuando tenemos que tener la capacidad nosotros de poner un buen juego. Si nosotros buscamos el protagonismo del equipo tiene que ser con clima favorable y el mejor estado del campo necesario para implantar una línea de juego. No podemos pensar en superar a los rivales con el tema climático.

¿Para la convocatoria del amistoso ante Ecuador van a exigir tener todos los legionarios que deseen?

Es fundamental porque solo en las fechas FIFA puedes tener a los legionarios, muchas veces se impide poder verlos y es la única oportunidad para conjuntarlos. En buena medida queremos contar con la mayor cantidad posible, eso no quiere decir que no están siendo considerados los jugadores de la Liga Nacional.

Un punto a favor de este cuerpo técnico es que la afición ya no quería la escuela colombiana y ahora llegan los uruguayos y eso juega a favor de ustedes. ¿Qué piensa?

Es gratificante que se confíe en nosotros como conductores en este nuevo proceso. Sin lugar a duda la escuela uruguaya y la hondureña es lo más parecido. La capacidad para trabajar y llegarle al jugador va ser fundamental. Para los entrenadores no hay cédula de identidad ni edad, se puede ser joven o viejo, colombiano, hondureño o uruguayo, sino tener buena capacidad.