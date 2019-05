¿Por qué no Tábora? La verdadera razón por la que Arnold Cruz llega a la Selección

Muchos se preguntaban si el motivo por el cual Arnold Cruz llegó a la Selección de Honduras como asistente del uruguayo Fabián Coito fue porque éste dejó por fuera al timonel de la Sub-20, Carlos Tábora.

Pues la verdadera razón no es esa, más bien se trata de un deseo expreso de Coito desde que arribó al país. La confianza y amistad que tiene con Cruz, quien fuese compañero suyo en el Olimpia en algún pasaje del curso 1994-95 es el motivo.

"Arnold se integra directamente al cuerpo técnico, a nuestro cargo tenemos Selección Mayor y Sub-23, o sea que Arnold es un entrenador más de ese cuerpo técnico", dejó en claro Fabián Coito, seleccionador de la H adulta en relación al tema.

El timonel confesó que su nueva mano derecha "está integrado al cuerpo técnico desde que comenzamos las charlas con Fenafuth", por lo que "con respecto a Carlos (Tábora) está a punto de jugar el Mundial Sub-20 y definirá su futuro al volver".

Se menciona que será DT de Real España, razón por la cual él mismo decidirá "si seguirá en Fenafuth o no, pero que no integre el cuerpo técnico no quiere decir que no esté relacionado con nosotros".

Carlos Tábora "tiene las puertas abiertas" en la Selección Mayor de Honduras, según el seleccionador uruguayo Fabián Coito.

No había llegado antes porque tenía que solventar su situación con la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid) en la cual fungía como gerente.

Tábora, quien trabaja para la Federación Nacional Autónoma de Honduras (Fenafuth), no ha sido dado de baja por nadie pues sigue formando parte del cuerpo técnico como un asistente más, quizás no al nivel del otro charrúa Miguel Falero y el mismo Arnold.

Está claro que el estratega sampedrano dirigirá a Real España en el torneo Apertura 2019-20, pero a día de hoy trabaja para la Fenafuth y sigue con las obligaciones intactas, tanto con la H juvenil como con la adulta y todo el entorno del balompié catracho que sus funciones le exigen.

La experiencia de Arnold Cruz como entrenador se remonta a su pasado como asistente técnico de Platense, en 2008, y al trabajo efímero que desempeñó bajo el mandato del costarricense Hernán Medford en 2014.

El Mundial de Polonia se jugará entre el 23 de mayo y el 15 de junio del presente año, siendo la cuarta participación a este nivel para la mini H. Tábora la dirigirá en esa instancia por segunda vez tras hacerlo en Corea del Sur 2017.