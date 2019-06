Danny Acosta: "He tomado la mejor decisión y es estar aquí en Honduras"

Follow @GustavoRocaGOL

El nuevo seleccionado nacional hondureño, Danilo Acosta (21 años), se ha enfundado con los colores patrios y se ha puesto, por primera vez, la camiseta sagrada que lleva esa 'H' en el pecho.

Acosta, que juega con el Orlando City de la MLS, arribó el viernes a su San Pedro Sula para sumarse a la plantilla de jugadores que el uruguayo técnico de la selección Fabián Coito ha convocado para los amistosos del 5 y 9 ante Paraguay y Brasil, respecitvamente.

El muchacho de barrio Cabañas se notó tranquilo y contento de pertenecer ahora a la Selección Nacional de Honduras, después de integrar varias categorías menores de los Estados Unidos como la Sub-18 y Sub-20.

Danny Acosta reveló que Fabián Coito fue el primer técnico del entorno futbolístico de Honduras que lo llamó y lo convenció de jugar para la 'H' y ser el relevo natural de Emilio Izaguirre por la lateral zurda de la representación catracha.

Danilo Acosta ya luce los colores de la camiseta nacional de Honduras.

LO QUE DIJO:

Cómo se dio el contacto para llegar: "Agradecido por la convocatoria, fue algo que no me esperaba, el profe Coito me llamó y habló conmigo, me dijo que las puertas de la selección estaban abiertas, que si yo estaba interesado y que si la quería tomar ahí estaba, pero que no iba a ser una decisión fácil porque yo jugué con Estados Unidos también, no fue fácil pero a la hora creo que he tomado la mejor decisión y es estar aquí en Honduras".



Sentimientos encontrados con USA: "Siempre vas a tener ese sentimiento porque jugué con Estados Unidos, ellos fueron los que me dieron la primera oportunidad de jugar en una selección juvenil, y les tengo que agredecer por todo lo que han hecho, especialmente ese país, sentimiento sí hay, a la hora de la hora no es una decisión fácil que he tomado pero como profesional las decisiones se tienen que tomar, siento que esta decisión que tuve estuvo buena, incluí a mi familia, ellos me dijeron que dependía qué quería mi corazón a dónde quería ir y tomé esta".



La indecisión de jugar con USA u Honduras: "Yo nunca le dije a Honduras que no, sino que a mí nadie me llamó cuando estuve en las juveniles, Fabián Coito fue el primer profesor que me habló y uno como jugador cuando un profesor de una selección nacional te habla es porque está interesado en tí, no fue porque Estados Unidos no me llamó, sino que nunca puse a Honduras de segundo, Honduras siempre ha estado ahí y les dije que las puertas estaba abiertas y ahora que se dio todo les dije que sí".





Primeros días con Honduras y juegos amistosos: "Ayer vine y todavía no he entrenado, estoy contento, el primer día todos me han recibido bien, la organización, los jugadores, me he estado adaptando rápidamente... y en los partidos darlo todo y sudar la camiseta".



Cómo es su preparación mental para asumir lo que le pidan: "Mentalmente tenés que estar al 100%, tenés que adaptarte rápido a las ideas que él te diga y estar listo porque yo soy joven y tenés que aprender de los adultos también, ellos tienen mucha más experiencia de estar acá, y lo que el profe te diga ponerlo en práctica".



Cómo se siente con la 'H': "Cuando te llaman a una selección es un honor, cada convocatoria que te llamen tenés que dar el máximo porque no solo querés venir a una, querés estar todo el ciclo, cada vez que te vayas a tu equipo que el profe diga 'este chico lo hizo bien' y seguir haciéndolo así".