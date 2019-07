Las cosas que debes de saber previo al juego de la Sub-23 de Honduras ante Nicaragua

Seguir a @Giancarlo_casta

La Selección Nacional Sub-23 de Honduras que comanda Fabián Coito se juega su boleto al PreOlímpico de la Concacaf ante su similar de Nicaragua.

Honduras derrotó a Platense antes de enfrentar a Nicaragua

El primer juego será en Managua este miércoles 17 de julio y la vuelta será en San Pedro Sula el domingo 21 en el estadio Olímpico.

Además de Honduras y Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá buscan estar en el Pre Olímpico de Concacaf que será en agosto en Canadá, Estados Unidos y México.

Tres selecciones de Centroamérica podrán estar en esta competencia más dos del Caribe, además de Canadá, Estados Unidos y México.

Día

Miércoles 17 de julio

Hora

6:00 PM

Estadio

Nacional Managua

Entrada

Valor del boleto 100 córdobas (74 lempiras)

Amistosos de Honduras previos

Honduras de Sub-23 2-1 Platense

Honduras de Sub-23 3-1 Real España reservas

Honduras 2-0 Cuba

Honduras 1-0 Cuba

Amistosos de Nicaragua

Municipal Liberia 1-2 Nicaragua

Municipal Liberia 1-3 Nicaragua

Árbitros

Drew Fischer (Canadá)

Línea 1: Chris Watiam (Canadá)

Línea 2: Richard Gauce (Canadá)

Cuarto Árbitro: Kimbell Ward (San Kitts y Nevis)

Asesora: Patricia Miranda (Costa Rica)

Comisario: Patrick Massent (Haití)

Juego de vuelta

Honduras-Nicaragua domingo 21 de julio en el estadio Olímpico (6:00 PM)

Llaves de Centroamérica

Nicaragua vs Honduras

El Salvador vs Panamá

Costa Rica vs Guatemala