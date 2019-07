Denil Maldonado: “Vamos a dar el último toque para sellar el pase al Preolímpico”

Luego de ganar 2-0 ante Nicaragua en la serie clasificatoria al Preolímpico de la Concacaf, el defensor central y capitán de la Sub-23 de Honduras, Denil Maldonado, valoró este importante resultado.

Honduras vence a Nicaragua y pone un pie en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020



“Gracias a Dios se nos dio el resultado, ahora vamos a sellar el boleto en casa y de la mejor manera”.



La experiencia en su club es algo importante para mostrarla en la Bicolor, un factor que resalta el joven zaguero.



“Creo que mi experiencia en mi equipo es un extra, todos en la defensa la tenemos. El mantener el arco en cero es una buena expectativa”, comentó.





Sobre cómo espera el partido de vuelta el próximo domingo a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico, Maldonado arguyó.



“Esperamos un partido aguerrido, ellos no van a dar un balón por perdido y tampoco van a venir a regalarse, nosotros vamos a dar el último toque para sellar el pase al Preolímpico”.



Una de las claves es no sentirse todavía clasificado, así lo aseguró el juvenil seleccionado.



“Todavía no nos sentimos ganadores, el domingo será otro partido. Sí vamos con esa mente ganadora y no podemos regalarnos”, cerró.