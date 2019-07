Kilmar Peña, el delantero de Lobos que quiere sorprender en Lima 2019

Kilmar Peña, delantero de la UPN que integra la Sub-23 fue muy sincero y dice que su llamado se da porque han visto su trabajo con los “Lobos” donde fue una de las figuras en el pasado torneo.

“Tenemos la dicha de estar en unos Juegos Panamericanos y hay que tratar de hacerlo de lo mejor posible ante los rivales que enfrentemos”, comenta Peña un poco tímido por su inexperiencia al estar frente a los medios.

El artillero universitario le llenó el ojo al entrenador Fabián Coito y lo llamó junto a Douglas Martínez y Aldo Fajardo como los tres artilleros de este equipo que promete mucho en Lima 2019.

“Los rivales que enfrentaremos son buenos, nosotros como equipo vamos a hacer lo nuestro, sacar la cara por Honduras como lo hemos venido haciendo”, explica Peña quien es titular en los Lobos de UPN.

La Selección de Honduras se prepara para su participación en los Juegos Panamericanos de Lima.

El futbolista no estuvo en los partidos ante Nicaragua y aclara que eso no le bajó los ánimos. “Dios sabe porque hace las cosas, se me está dando una segunda oportunidad y tengo que aprovechar al máximo por todo lo que se viene. Estar aquí significa mucho, he venido trabajando fuerte en mi equipo”, dijo.

Sobre su llamado a la Bicolor dijo: “Ese es un tema del profesor Coito”. Pero en lo personal dice que vive con emoción estar vistiendo la camisa de la H: “La estoy viviendo de la mejor manera, con los pies en la tierra, humildad y trabajando duro”.

Finalmente dijo: “Ojalá que las cosas se den, Dios primero, se trabaja para tener un llamado en la Selección”, explica. Luego agrega sobre lo que están trabajando: “Hay muchos jugadores buenos como Rivas y Douglas Martínez, ellos traen otra mentalidad y vamos a robarles un poquito de lo que han aprendido en el extranjero”.

Peña es un delantero joven que solo quiere “llegar bien a los Juegos Panamericanos confiando en Dios que nos salgan bien las cosas”.