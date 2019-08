David Suazo se conmueve al recordar a Walter "Pery" Martínez

A David Suazo se le hace un nudo en la garganta, sus ojos se humedecen un poco y voltea a ver un poco hacia arriba,así reaccionó David Suazo cuando se le preguntó sobre Walter Martínez, su ex compañero de selección que falleció el pasado 11 de agosto de forma repentina en Estados Unidos tras un infarto.

Suazo recién había llegado a Honduras a vacacionar junto a su familia cuando se enteró de esta terrible noticia, pues fueron compartieron vestuario durante todo el proceso eliminatorio rumbo a Sudáfrica 2010.

"Son aquellas situaciones que uno nunca quiere escuchar... son difíciles y cuando lo vives te parece mentira (se quiebra y se le llenan los ojos de lágrimas)... que haya sucedido una cosa así", dice muy sentido.

¿Con qué recuerdos del Pery Martínez se queda? "Que siempre se reía; la única cosa que no me dejaba descansar porque jugábamos naipe hasta las 3.00 de la madrugada; pero no se pueden decir todas las cosas", bromea mientras se le vienen recuerdos a su mente.

"Tenía 37 años, uno espera esto en gente de 60 o 70 años, no de un compañero que estuvo contigo... es difícil, son cosas que suceden y lo siento más por su familia que es quien más sufre", expresa Suazo.

