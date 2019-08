OFICIAL: Convocatoria de Honduras para amistosos ante Puerto Rico y Chile

Seguir a @kelvincoelloHN

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito Machado, brindó la convocatoria oficial de 25 jugadores para los partidos amistosos de septiembre frente a Puerto Rico (5 en Tegucigalpa) y contra Chile (10 en San Pedro Sula) con varias sorpresas.

Dentro de las novedades que tiene el equipo nacional es el llamado del volante del Zulia FC de Venezuela, Bryan Moya, uno de los legionarios que ha mostrado buen nivel tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana donde marcó cuatro goles.

Leer. LAS RAZONES DE LA AUSENCIA DE QUIOTO EN LA BICOLOR

La Bicolor estará jugando los encuentros de preparación de cara al debut en la Liga de Naciones de Concacaf que afronta en octubre donde se medirá a Trinidad y Tobago y Martinica. Es importante no perder para no afectar el ranking de la FIFA.

LAS SORPRESAS EN LA LISTA

Dentro de los convocados sorprende el llamado de los jovencitos Jonathan Rubio del CD Tondela de la primera división de Portugal así como de Rigoberto Rivas que pertenece al Inter de Milán y que cambiaría de club en este mercado. Además destaca el habilidoso extremo derecho de Marathón, Edwin Solani Solano.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito en conferencia de prensa. Foto R. Aceituno

Además destaca el llamado de los jovencitos que fueron parte de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde Honduras ganó medalla de plata; como el caso de Jorge Álvarez y Carlos Pineda del Olimpia y Denil Maldonado del Motagua.

Encuesta: ¿QUÉ TE PARECE LA CONVOCATORIA DE COITO?

El equipo hondureño comenzará a trabajar en la capital de la República a partir del domingo 1 de septiembre donde llegarán los primeros legionarios; pues el encuentro está pactado para el 5 en el estadio Nacional. Luego el 6 de este mismo mes se trasladan a San Pedro Sula para seguir con su preparación.

"Nadie está fuera de esta convocatoria por otro motivo que no sea su momento futbolístico. Consideramos que ahora no es el momento futbolístico para llamarlos", explicó Fabián Coito en la conferencia de prensa en relación al tema del no llamada del polémico delantero del Houston Dynamo, Romell Quioto.

LISTA DE LOS CONVOCADOS

PORTEROS

1. Luis “Buba” López (Real España)

2. Harold Fonseca (Olimpia)

3. Rafael Zúniga (Platense)

DEFENSORES

4. Maynor Figueroa (Houston Dynamo, MLS)

5. Henry Figueroa (Alajuelense, Costa Rica)

6. Denil Maldonado (Motagua)

7. Emilio Izaguirre (Motagua)

8. Ever Alvarado (Olimpia)

9. Felix Crisanto (Motagua)

10. Danilo Tobías (Real España)

11. Marcelo Pereira (Motagua)

VOLANTES

12. Luis Garrido (Alajuelense, Costa Rica)

13. Bryan Acosta (FC Dallas, MLS)

14. Alexander López (Alajuelense, Costa Rica)

15. Bryan Moya (Zulia FC, Venezuela)

16. Jorge Álvarez (Olimpia)

17. Carlos Pineda (Olimpia)

18. Edwin Solani Solano (Marathón)

19. Kevin López (Motagua)

DELANTEROS

20. Michaell Chirinos (Vancouver Whitecaps)

21. Jorge Benguché (Olimpia)

22. Alberth Elis (Houston Dynamo)

23. Jonathan Rubio (Tondela, Portugal)

24. Rubilio Castillo (Tondela, Portugal)

25. Rigoberto Rivas (Inter de Milán, Italia)