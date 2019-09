Jonathan Rubio ilusionado con hacer su debut con la Selección de Honduras

Jonathan Rubio sonríe en cada pregunta. Es su primera vez en una conferencia de prensa en la Selección de Honduras y en su rostro se le nota ese deseo de vestirse con los colores azul y blanco y demostrar porqué fue llamado por Fabián Coito.

El futboloista del Tondela de Portugal dice que está listo para saltar al campo; ya recibió las órdenes del entrenador Coito y le ha captado la idea de lo que quiere mostrar frente a Puerto Rico.

Primer día en la H: "Me siento muy feliz de estar con la Selección de Honduras intentando asimilar lo que nos pode el profesor porque es poco tiempo el que tenemos"

El rival a vencer: "Sobre Puerto Rico, hoy en día no hay rivales fáciles, sabemos que hay que disputar primero los partidos y confiamos en Dios que podamos sacar un resultado positivo"

Adaptación: "Me he sentido muy bien, apenas he podido hacer un entrenamiento con el grupo, me han recibido muy bien y ya tuve la posibilidad de poder hablar con el profesor Coito y captar la idea que quiere. Intentaré en estos dos partidos poner en práctica lo que él necesita".

Convocatoria en momento indicado: "Yo creo en Dios y considero que todo se da en su tiempo y si se dio hasta ahorita es que hay un porqué pero no tengo que ver para atrás sino solo aprovechar este bonito momento".

Buscar ganar o ganar: "Lo lindo del fútbol es que da revancha, si mañana ganamos cambia todo, los partidos son diferentes y ahora es una bonita oportunidad para hacer bien las cosas y comenzar a sacar los resultados positivos".

¿Por qué el aficionado tiene que ir al estadio? "Hoy en día no hay un partido fácil y creo que la Selección es de todos. También es un buen momento para conocer jugadores nuevos; nosotros queremos que los aficionados también nos apoyen y sería bonito tener ese calor de la afición y sentirnos arropados".

Posibilidades del Mundial 2022: "No te vamos a responder que no, la idea es ir al Mundial. Ahora ya no existen los partidos amistosos y si queremos estar en Qatar tenemos que ganar mañana y todos los partidos que vienen; hay que dejar una buena imagen, es un buen partido para dejar buenas sensaciones".

Oportunidad de debutar: "Sería lindo poder debutar en cualquiera de uno de los dos partidos, sería un sueño hecho realidad más hacerlo en nuestro país, con la afición y la idea es debutar y esperar lo que diga el profesor Fabián Coito. Estoy listo para lo que él diga".