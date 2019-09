MisterChip advierte a Honduras sobre el peligro que corre de perder contra Chile

Seguir a @Giancarlo_casta

La Selección de Honduras se enfrenta ante Chile este martes en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, un amistoso previo a su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Este juego de preparación, de perderlo, puede traer consecuencias serias para la Bicolor en el ranking FIFA.

Es por ello que MisterChip, reconocido estadígrado español, ha advertido a Honduras del riesgo que corre de caer ante la selección de Chile, considera además que era innecesario jugar este tipo de partido ya que su objetivo de clasificar a la hexagonal rumbo a Qatar 2022 está muy cerca, pero se compromete en caso de perder.

MisterChip advierte

"Honduras jamás debería haber acordado ese amistoso. Tienen mucho más que perder que ganar. Este tipo de errores son los que te pueden dejar fuera de un Mundial", inició diciendo en Twitter.

"Cuesta mucho entender que la Federación de Honduras haya aceptado jugar ese partido, pero ellos sabrán", escribió MisterChip luego que uno de sus seguidores le consultara sobre lo grave que sería una derrota.

Con el nuevo formato de Concacaf para la eliminatoria, ahora los equipos que están en los primeros seis lugares disputarán el hexagonal de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Honduras actualmente es quinto en el área y 67 a nivel Mundial, por encima de El Salvador que es sexto y 68 a en el ranking.

"El tema no es si vas o no a ganar. El tema es si Honduras necesitaba o no jugar ese partido y la respuesta es no. Luego pasa lo que pasa y viene el llanto y el crujir de dientes. Es una irresponsabilidad haber acordado ese encuentro. Más claro no te lo puedo decir", siguió el español con sus respuestas.

Otro de sus mensajes es que cree que Honduras no se debe de arriesgar de ceder en el ranking Fifa. "No importa. Honduras no necesitaba ese partido. Puede salir bien o puede salir muy mal. Son otras las selecciones que deben arriesgar, no Honduras que ya tiene muy cerca el objetivo".

Honduras actualmente está en la posición 67 en el ranking Fifa, en el área de Concacaf es quinto, solo supera a El Salvador, quien tiene 1342 puntos, mientras que la 'H' tiene 1350.