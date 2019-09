¿Por qué no llamaban a Jonathan Rubio? Entrenadores de Honduras explican las razones

Por varios años un tema de debate en Honduras fue el de Jonathan Rubio y el porqué no era convocado a selecciones menores. El ahora futbolista de 23 años ya está en la mayor, pero esto le ha costado mucho a pesar de su proceso de formación en Portugal y España.

El joven apenas estuvo una ocasión en la Sub-17 que participó en el Mundial de la categoría en el año 2013 y que se desarrolló en Emiratos. Fuera de eso, no fue tomado en cuenta por ningún técnico de selecciones menores.

Diez buscó la reacción de Jorge Jiménez, Carlos Tábora y José Valladares, estrategas que estuvieron en selecciones Sub-17 y Sub-20 y que pudieron haber tenido a Rubio.

¿Por qué no se le tomó en cuenta?, Jiménez explica lo que sucedió cuando supo de Rubio y el porqué de la ausencia en estas categorías.

“Primero que nada hay que aclarar un tema, el proceso de maduración de los jugadores es diferente, algunas veces en selecciones menores el tiempo de trabajo es muy corto y no está la posibilidad de traerlos desde Europa para concentrarlos, en ese sentido yo entiendo a Tábora y Valladares, además cuando me tocó a mí. Lo importante es ver el ahora, hoy Rubio está donde tiene que estar y lo está haciendo bien, yo sabía que le iban a dar la oportunidad”, inició contando.

Y agregó: “Siempre estuvo en el radar, cuando están en Europa no los pueden citar si no es fecha FIFA, son muchas cosas que se manejan. Es interesante ver cómo estos muchachos han tenido un gran proceso de formación en Europa, de Rubio me acuerdo que lo vi cuando vino a un par de microciclos con una Sub-17 cuando no se había ido a la Fundación Mercet y de Rivas solo habíamos visto videos hasta que lo pudimos tener”.

Por su parte Carlos Tábora lamenta que se haya creado una campaña negativa en su contra por este tema, él sale al paso y deja en claro por qué el jugador del Tondela no estuvo bajo su mando en la última selección Sub-20.

“Lamentablemente la gente se enfoca en por qué no fue convocado cierto jugador, pero en alguna medida la prensa ha sido culpable al no informar por qué ese jugador no está en las diversas selecciones y es a partir de las edades. En el caso mío se me ha atacado mucho por el caso de Jonathan Rubio, él tiene 23 años y está por cumplir los 24. Al año 2017 él ya estaba por cumplir los 21 así que era imposible tenerlo en la Sub-20, sabíamos de su capacidad y es bueno y agradable para mí lo que está pasando con él”.

“En aquellos momentos estaba en su etapa formativa, pero bajo el mando de Carlos Tábora era imposible tenerlo porque ya estaba pasado de edad. Al fútbol no le abona estar sacando cosas negativas, no hay que ver las cosas negativas, muchos jugadores estuvieron con nosotros en selecciones menores donde nos vimos involucrados, pero nadie te va a felicitar, al contrario te van a señalar por uno u otro detalle”, siguió aportando Tábora.

El extécnico de la Sub-20 puso otro ejemplo y es el de Rigoberto Rivas, jugador que quiso tenerlo, pero que el Inter nunca lo prestó. “Ustedes ya conocen muchas cosas de Rivas, el chico siempre mostró deseo de venir y estar en el Sub-20, pero ese era el interés de él, no era el interés del Inter ni de su contratista, nunca lo cedieron y no se puede ir contra esas situaciones. Lamentablemente acá se dice que cierto jugador no vino por cierta razón o por imposiciones, eso daña el fútbol porque no se da la verdadera información”.

Para finalizar, Tábora le mandó un mensaje a la familia de Jonathan Rubio. “Felicitar a la familia Rubio, una familia luchadora y que ha respaldado a sus hijos, hoy Honduras está disfrutando de un talento, de un jugador que entró en una etapa distinta y eso hay que aprovecharlo”.

JOSÉ VALLADARES TAMBIÉN DA SU VERSIÓN

El extécnico de la Sub-17 dio su versión de los hechos y menciona que, cuando Rubio estuvo en la Sub-17, no era mejor que otros jugadores que terminaron yendo al Mundial de Emiratos.

“Cuando tenía 16 años me lo recomendó Nestor Matamala, lo hacía en una academia y vino a un microciclo en diciembre de 2012. Se le vieron cosas importantes, pero no tan extraordinarias como para ser mejor que Alberth Elis, Bryan Velázquez o Rembrandt Flores”.

Otro punto que destacó Valladares sobre por qué algunos jóvenes que están en el extranjero no vienen a los microciclos es la situación financiera de la Federación.

“Hay muchos jóvenes en Italia, España u otros países, pero Fenafuth no tiene presupuesto para traerlos. Mire por ejemplo hay jugadores como Tyson Núñez, Maynor Figueroa y otros que no estuvieron en una Sub-17 pero ya ve a dónde llegaron. ¿Por qué nadie me pregunta de dónde saqué a Denil Maldonado?”.

Y terminó diciendo: “Nadie dice que he estado en tres mundiales, que estuvimos en cuartos y octavos en un Mundial, pero alguien viene a tocar lo de Rubio y se olvidan de lo bueno que uno hizo, la gente debe tener más memoria y respeto”.

DATOS:

*Jonathan Rubio pudo haber estado en el Mundial Sub-17 de 2013, José Valladares lo tuvo un microciclo, pero consideró que había otros jugadores en mejores condiciones.

*Rubio también pudo haber optado a estar en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda en 2015, pero Jorge Jiménez dijo que Gil Vicente no lo prestó, además consideró que había mejores futbolistas.

*Carlos Tábora ya no pudo contar con él pues Rubio tenía 21 años en ese momento, 2017.