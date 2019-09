Fabián Coito explica las ausencias: "Aquí nadie está descartado, esto es muy largo"

Fabián Coito ha dado a conocer la lista de convocados para los partidos ante Trinidad y Tobago el 10 de octubre y ante Martinica el 13 en San Pedro Sula por la Liga de Naciones.

El DT de la Selección Nacional de Honduras brindó un listado con algunas novedades, aunque mantiene la base de los que han venido jugando.

“Mantenemos comunicación con los futbolistas, Bryan Róchez vuelve, hay una base de futbolistas con los cuales estamos contando y considerando, al momento de querer seguir incorporando futbolistas a esa base queremos evitar el trasiego de futbolistas que entran y salgan, por eso se repite prácticamente todos los nombres, en este grupo de 24 están los que han venido siendo considerados. No tendremos prácticamente entrenamientos, el partido lo vamos a jugar con la memoria de lo que hemos hecho hasta ahora”, explicó Coito.

Por otra parte, habló de dos jugadores que se lograron meter para estos compromisos de la Liga de Naciones, como lo son Róchez y Douglas Martínez. Eso sí, dejó claro que pueden haber cambios en las futuras convocatorias.

“¿Que no pueden haber cambios? Eso no. Sí pueden haber cambios, nosotros evaluamos. En cuanto a Bryan Róchez, estuvo en la convocatoria con Ecuador, está en buen momento, con una continuidad en el equipo y Douglas Martínez me parece que para estos partidos puede hacer un buen aporte, ya ha tenido la experiencia de MLS, ha sido buena. Lo conocemos muy bien a Douglas”.

En cuanto a los partidos ante Trinidad y Martinica, Coito ya tiene una idea de lo que se van a encontrar en ambos compromisos.

“Estoy de acuerdo en que no van a ser partidos nada sencillos, la localida de Trinidad dificulta más lo que podemos hacer, creo que observando los partidos, observando los rendimientos, nosotros podemos sorprender y sacar el resultado que queremos. Hay que mantener el orden en el equipo, la fortaleza defensiva que por momentos se perdió y se ha ido recuperando. Esperar, Trinidad va a jugar un partido amistoso esta semana y eso nos puede dar una pauta de algo que podemos llegar a encontrar en el partido por la Liga de Naciones. Ahorita estamos más concentrados en Trinidad que en Martinica, que también tiene sus fortalezas, esperar los futbolistas que vienen y comenzar a preparar el partido”.

Michaell Chirinos, que ayer hizo un gol con su club en la MLS, es una de las grandes ausencias. Coito dio algunos detalles de ello.

“Chirinos convirtió gol en un contraataque importante, yo digo no hablar de los que no están porque son tantos los que no están. Pero repito, su ausencia es por los efectos de la planificación del partido, con qué futbolistas contar y por supuesto que va a volver y que estará en cualquier momento, porque es un futbolista que ha tenido momentos muy imporantes. Creo que este no es el mejor momento y por eso no recurrimos a él, le daremos continuidad y contamos con él ya en la próxima fecha FIFA”, resaltó.

Y siguió con el tema de las ausencias: “Aquí nadie está descartado, esto es muy largo, recién empieza. Contamos con todos los futbolistas, lo que pasa es que hay momentos y rivales. Por ejemplo lo de Rubilio Castillo es estratégico, no está recuperado al cien por ciento, le quitaríamos pienso yo participación en su club, mejor que se siga recuperando, que vuelva a competir con su club para volverlo a considerar ya en mejores condiciones que las que podría venir".

De la misma manera aclaró el tema del "Choco" Lozano, que tampoco fue tomado en cuenta en la pasada fecha FIFA, donde se jugó con la selección de Puerto Rico y Chile.

“Considero a Choco Lozano, primero de una gran experiencia europea, lo cual para nosotros eso es un aporte y es de grandes condiciones, pero también por esas condiciones que tiene genera muchas cosas en la gente, afición, con las expectativas que hay sobre él, por eso queremos contar con él cuando esté realmente en un gran momento y que sea el aporte que todos esperamos y que genere las expectativas del nombre por lo que ha sido su carrera”.

Coito ya explicó que en esta convocatoria están los futbolistas que se encuentran en mejor rendimiento, pero se le consultó por el llamado de Luis Garrido, que no puede jugar con su equipo en Europa, debido a que no fue inscrito.

"Él está entrenando, él compitió en la última fecha FIFA con nosostros, hoy no está en buen momento, en eso estoy de acuerdo, pero también me parece que es bueno darle el apoyo, darle continuidad porque creemos que a lo largo de este periodo va a recuperar su nivel en competencia y va a ser un jugador importante, por sus características".

Sobre Juan Ramón Mejía, el goleador de torneo, esto dijo Coito sobre si tendrá alguna oportunidad. "Por supuesto que estamos observando, estamos dando seguimiento y es un jugador entre los posibles elegidos".