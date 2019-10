Honduras pone de rodillas a Trinidad y Tobago y comienza con pie derecho Liga de Naciones

Follow @GustavoRocaGOL

La Selección de Honduras se vuelve fuerte y se llena de mucha más confianza tras ligar su cuarto triunfo de forma consecutiva. Los muchachos de Fabián Coito derrotaron en el Hasely Carwford 0-2 a Trinidad y Tobago en el inicio de la 'H' por Liga de Naciones.

Si bien es cierto la escuadra centroamericana se midió a la peor Trinidad de los últimos tiempos, pero en el juego fue ampliamente superior y sacó provecho de dos buenas jugadas de Alberth Elis que Brayan Moya y Douglas Martínez pudieron resolver de buena forma ante el abastecimiento de la 'Panterita'.

Este triunfo parece sin importancia pero es el doble de valioso, ya que si se derrota a Martinica el próximo domingo, la Selección hondureña tomará billete para la próxima Copa Oro y, además, era este el duelo que debía ganar ya que se suman nueve puntos en el Ranking FIFA y el pase al hexagonal final con rumbo a Qatar-2022 está cada vez más cerca.

Honduras buscó el marco rival en todo momento y ante ello los caribeños pudieron herir a los catrachos pero los dirigidos por el mundialista en Alemania-2006, Dennis Lawrence, fueron incapaces de hacerlo.

De hecho, fue el equipo hondureño que comenzó a infringir temor en la cabaña trinitense. Al minuto 2' Bryan Róchez aproximó y con un disparo tibio puso a trabajar al meta Marvin Phillip.

Tras eso, Alberth Elis tuvo varias ocasiones para poner a celebrar a los catrachos, sin embargo, las deficiencias técnicas del delantero calaron mucho en su querer y nos privaba de poner el primero en el marcador.

La primera gran acción de peligro se gestó al escaso minuto cuatro ya que la defensiva de Trinidad y Tobago era bastante penetrable. Sheldon Bateau se equivocó en una salida y cuando quiso despejar llegó Bryan Róchez a poner su pie y el balón tomó como dirección la portería pero nuevamente Phillip puso sus manos para ahogar el primer gol del cotejo.

Mientras Honduras imprimía velocidad y trabajaba el gol, los Socca Warriors aprovechaban la habilidad y genialidad de Levi García para tomarse la banda derecha y poner a trabajar a un endeble Ever Alvarado, que la pasó pésimo en el Hasely Crawford.

García penetró un par de ocasiones la zaga hondureña y estuvo a punto de herir a Luis López, aunque fue Sheldon Bateau que hizo levantar de sus asientos a los pocos asistentes al recinto deportivo luego de aprovechar un tiro de esquina y ante su corpulencia se impuso por aire y ganó de cabeza, pero la redonda estuvo caprichosa y se estrelló en el travesaño.

Al 34' y 41' Alberth Elis ganaba sus duelos a base de velocidad y viveza pero en la última jugada erraba y eso se vio reflejado en el marcador, que no se movió al final del primer tiempo. 0-0 se iban al descanso.

Segundo tiempo de goles y triunfo catracho

Comenzó la etapa de complemento y al 48' fue nuevamente Elis que apareció, solito... ¡señores! estaba solo contra Marvin Phillip pero le tuvo miedo al gol y volvió a perdonar a Trinidad y Tobago.

Pero ante tantos fallos, el jugador del Houston Dynamo se reivindicó. Bryan Moya puso el primero después de una excelente jugada de Alberth Elis por el costado derecho; el delantero comió yardas, se sacudió la inofensiva marca de Daneil Cyrus, centró y el del Zulia de Venezuela ajustició el primero del duelo con remate de derecha. Un justo gol ante tanto trabajo.

Honduras lo ganaba y lo bonito del duelo fue que no renunció al ataque, aunque la defensiva tenía que esforzarse aún más. Maynor Figueroa y Henry Figueroa tuvieron un partido casi redondo, el hombre del Alajuelense tapó todas las entradas de los caribeños y no dio espacio a los delanteros Daniel Carr y Ryan Telfer, quienes no gozaron de opciones de gol.

Tras eso, la 'H' fue amo y señor del partido. Los de Fabián Coito se crecieron y buscaron liquidar a una pobre Trinidad y Tobago que no encontraba espacios, pues, además, se quedaron con nueve jugadores luego de las expulsiones de Levi García y Mekeil Williams.

Y vean qué lindo fue el final del duelo. Douglas Martínez había ingresado de cambio al 81' por Brayan Moya y ahí se formuló el segundo y definitivo gol del duelo.

Nuevamente Alberth Elis puso el desequilibrio, dominó el balón, entró al área a base de velocidad y volvió a burlar la marca de Cyrus; la 'Panterita' sirvió a Douglas Martínez quien estaba perfilado y con un toque sutil de derecha puso el 0-2 final a favor de una Honduras que ahora espera por Martinica, selección a la que buscará vencer el domingo a las 8:06 de la noche en el Estadio Olímpico para ser el mandamás del Grupo C de la Liga A de Naciones de la Concacaf.

Alineaciones:



Trinidad y Tobago: Marvin Phillip (amarilla, 85) - Sheldon Bateau, Daneil Cyrus, Mekeil Williams (roja, 90+1), Alin Jones, Khallem Hayland, Kevin Molino, Levi García (amarilla, 46, roja 71)), Leston Paul (amarilla, 43) (Ataullah Guerra, 74), Daniel Karr (Akeem García, 62) y Ryan Telfer (Duane Muckette, 86). DT: Dennis Lawrence.



Honduras: Luis López - Félix Crisanto, Henry Figueroa, Maynor Figueroa (amarilla, 42), Ever Alvarado, Brayan Moya (Douglas Martínez, 81) (amarilla, 85), Carlos Pineda, Jonathan Rubio, Alexander López (Jorge Alvarez, 75), Alberth Elis y Brayan Rochez (Rigo Rivas, 67). DT: Fabián Coito.