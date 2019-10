La Selección de Honduras suspende el entrenamiento en el Olímpico por las lluvias

La Selección de Honduras no pudo realizar el último entrenamiento en el estadio Olímpico previo al partido de este domingo a las 8:00 de la noche, donde enfrentarán a Martinica por la Liga de Naciones Concacaf.

Debido a una fuerte lluvia que cayó sobre gran parte de San Pedro Sula, y en específico en el coloso metropolitano, el entrenador Fabián Coito determinó cambiar el sitio de práctica para trasladarse al estadio Morazán.

De esta manera, la Selección de Honduras tenía planeado afinar los detalles postreros antes de encarar este importante compromiso frente a los caribeños.

Sin embargo, la delegación catracha no contaba que la grama del estadio Morazán no se encontraba apta para que se llevara a cabo la sesión con los jugadores en el campo. Es por eso que se llegó a la conclusión por parte del cuerpo técnico de la Bicolor, el no realizar entrenamiento en cancha sino hacer ejercicios en el hotel de concentración.

Pese a que el terreno del Olímpico empezaba a resentir la cantidad de agua que azotó el engramado, la Selección de Martinica sí optó por hacer el reconocimiento respectivo y posteriormente su única práctica en este escenario.