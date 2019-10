Carlo Costly: “Jorge Benguché será uno de los referentes de la selección”

El delantero hondureño y exreferente icónico a nivel de selección nacional con Honduras, Carlo Costly, brindó este domingo una amplia entrevista en el programa Cinco Deportivo en donde se refirió a varios temas relevantes a su carrera, Bicolor y apuesta ante equipos caribeños.

La Selección de Honduras enfrentará hoy a Martinica en su segunda presentación en la Liga de Naciones de Concacaf, encuentro del cual espera una victoria.

En lo demás, guardó lugar para elogiar a la nueva generación de jugadores y tildó al delantero del Olimpia, Jorge Benguché como su sucesor referente en el ataque a futuro.

Mensaje a Bryan Moya: Ya le dije a Moya que me cuide mi número porque pesa, le dije que ojalá le vaya bien. Lo tuve de compañero en Olimpia, me llevo bien con él.

El delantero del futuro: Los nuevos delanteros es algo que tarde o temprano tenía que pasar. Jorge Benguché será uno de los referentes de la selección. Es un tipo fuerte, duro que va con todo. Espero que le vaya bien en estos partidos.

En el caso de Alberth Elis, su juego es más por las bandas con velocidad. Ha ido evolucionando, pero necesita estar en una mejor liga para ir aprendiendo técnicamente y definición. Debería de estar en Europa para evolucionar más.

Halagos para Jóvenes: Carlos Pineda me gusta cómo juega, es un tipo bueno que va con todo. Mismo caso de Jonathan Rubio. Es algo muy duro cuando les salen las cosas, pero espero que han bien su trabajo y que la rompan.

Bryan Róchez estuvo con él en Real España, va bien por arriba. Actualmente en Portugal le están saliendo bien las cosas. Con los constantes llamados a la selección irá haciendo bien las cosas.

Ausencia de Juan Ramón Mejía: Para mí debió ser convocado porque el profesor dijo que quien esté en mejor forma iba a ser llamado. Entonces para mí debió ser llamado. Hay que tener paciencia, más adelante tendrá su oportunidad. Espero que cuando esté la rompa, porque uno no tiene que estar en la selección por estar, comer o agarrar los viáticos.

Rivales caribeños: Son más alocados y técnicamente no son tan buenos. Jugué contra varias selecciones, van bien por arriba, pero a la vez están pensando en “Catalina”. Se les puede hacer bastante daño. Hoy hay un partido muy importante y espero que gane la selección.

Las selecciones caribeñas uno los ve por encima del hombro y cuando menos acuerdas ya te metieron dos. Están bien parados y saben a qué juegan, por eso hay que tener cuidado y no verlos así. Hoy hay que tener cuidado porque vienen con más roce.

Fabián Coito: Según lo que me han dicho es un hombre trabajar que va creando buenas expectativas con todo mundo. Seguro lo vamos a apoyar.

Baño de humildad para Kervin Johnson: Cuando uno no tiene los pies en la tierra y se agranda por un partido que va a la selección, eso se complica porque no está consciente de lo que puede venir más adelante. Si tú vas a la selección y te relajas, te equivocas.

¿Volverá a vestir la camiseta de la selección? Yo sigo jugando, pero nunca se sabe. Quizá sea para mi despedida. Vamos a tratar de jugar fútbol hasta donde el cuerpo aguante.

¿Se ve como entrenador en el futuro?: No me llama mucho la atención ser técnico, eso a uno lo chupa y lo envejece. Sería un loco. No me gusta hablar mucho, no es lo mío, pero quién sabe.