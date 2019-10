PREVIA: Honduras a sellar su pase a las semifinales de la Liga de Naciones ante Martinica

Esta noche la Selección de Honduras buscará cerrar con broche de oro su segunda participación en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de Concacaf al recibir a Martinica este domingo a las 8:00 pm en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Las apuestas se inclinan a favor del combinado catracho que busca sellar su pase a las semifinales bajo el mando del uruguayo Fabián Coito ante un equipo caribeño en crecimiento que ha sorprendido empatando ante Trinidad y Tobago en sus encuentros de ida y vuelta en septiembre.

Martinica tuvo descanso en la última fecha, mientras que los nuestros sacaron provecho ante los trinitenses sacando un puñado de 9 puntos, además de los 3 en el grupo C para aumentar ventaja en el ranking FIFA.

Ver: Inmensa lona cubrirá la cancha del Olímpico por fuertes lluvias previo a encuentro ante Martinica

Ahora bien, ganar, perder o empatar ante Martinica no representa ninguna ventaja o desventaja para los catrachos referente al puntaje, puesto que no es una selección afiliada a la FIFA, aún así Coito no se privará de aumentar su buena racha de partidos sin perder.

Trinidad y Tobago a diferencia de Martinica, no debería representar un mayor problema en el Olímpico, aunque cuenta únicamente con dos referentes: el defensor Jordy Delem (Seattler Sounders) y el volante Julio Donisa (Clermont Foot).

Aún así los catrachos llegan con confianza y gol. En el papel de protagonistas, la zona baja sería la misma que se usó ante Trinidad, mientras que el centro del campo Rigoberto Rivas podría hacer su ingreso de titular, además de Jorge Benguché en el ataque.

Probable alineación de Honduras: Luis López, Emilio Izaguirre, Félix Crisanto, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Alex López, Jonathan Rubio, Carlos Pineda, Rigoberto Rivas, Alberth Elis y Jorge Benguché.

Probable alineación de Martinica: Loic Chauvet, Romario Barthéléry, Jordy Delem, Sébastien Crétinoir, Yordan Thimon, Karl Vitulin, Julio Donisa, Chirstophe Jougon, Daniel Hérelle, Johnny Marajo, Stéphane Abaul.