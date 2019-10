¿Llamará Fabián Coito a Antony Lozano para los juegos de Honduras en noviembre?

La Selección Nacional de Honduras volverá a tener actividad en Liga de Naciones el 14 y 17 de noviembre. En la primera fecha visitará a Martinica y cerrará recibiendo a Trinidad en San Pedro Sula.

El profesor Fabián Coito detalló que en caso de haber sorpresas en el listado, serán muy pocas. Aunque para él no lo son porque son piezas que él ha venido viendo.

“Ya estamos elaborando la lista para los partidos del mes de noviembre de Liga de Naciones. No creo que haya sorpresas, si hay nombres nuevos son jugadores que hemos venido siguiendo y que buscamos probarlos en nuestra idea, pero no me animo a decir que sean sorpresas”, dijo.

Luego que Antony Lozano mencionara que podría no ser convocado a la Bicolor, Coito dejó en claro que esos temas surgen en charlas con los jugadores tomando en cuenta que se deben afianzar en sus clubes.

“Lastima que la MLS para los hondureños terminó tan temprano. Nadie pide ser o no convocado, lo que va pasa es que hay momentos para venir a la selección. Rubilio por ejemplo estaba en condiciones la fecha pasada, pero él tiene que afirmarse en su equipo. Nosotros consideramos desde la conversación y charlas con los clubes que es mejor que se sigan afianzando en sus clubes en algunos casos”.

Y terminó diciendo: “De la hexagonal todavía no pensamos, en la selección estamos conformado una base, jugamos en noviembre y luego regresamos hasta en marzo, por eso seguimos observando jugadores para tener una base amplia”.