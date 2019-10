Día, hora y sede para la última ronda de fase de grupos de la Liga Naciones Concacaf

Seguir a @Giancarlo_casta

En noviembre se jugarán las dos últimas fechas de la fase de grupo de la Liga de Naciones de la Concacaf y dicho ente ha compartido el día, hora y sede de estos encuentro entre selecciones de esta área.

Todo comenzará el jueves 14, también habrá actividad el viernes 15, sábado 16, domingo 17, lunes 18 y todo cierra el martes 19 de noviembre.

Honduras tendrá compromisos el jueves ante Martinica en el Estadio Pierre Aliker, luego lo hará el martes en San Pedro Sula contra Trinidad y Tobago.

Estos equipos buscan clasificarse a la otra ronda de este torneo de la Concacaf, además un boleto a la Copa Oro 2021 y escalar en el ranking FIFA.

Actualmente Honduras es líder del Grupo C de la Liga A de esta competencia, ya se clasificó a la Copa Oro y a semifinales, además está entre los primeros seis del ranking.

DÍA Y HORA DE LOS PARTIDOS

Jueves 14 de noviembre de 2019

(C) 2:00 PM Islas Turcas y Caicos vs Sint Maarten - TCIFA National Academy, Islas Turcas y Caicos

(B) 1:00 PM San Cristóbal y Nieves vs Granada - Warner Park, San Cristóbal y Nieves

(B) 5:00 PM Belice vs Guayana Francesa - Isidoro Beaton Stadium, Belice

(A) 7:00 PM Martinica vs Honduras - Stade Pierre Aliker, Martinica

(C) 6:00 PM Bahamas vs Islas Vírgenes Británicas - Thomas A. Robinson National Stadium, Bahamas

(A) 5:30 PM Curacao vs Costa Rica - Stadion Ergilio Hato, Curacao

Viernes 15 de noviembre de 2019

(B) 1:00 PM San Vicente y las Granadinas vs Nicaragua - Arnos Vale Stadium, San Vicente y las Granadinas

(B) 6:00 PM Antigua y Barbuda vs Jamaica - Sir Vivian Richards Stadium, Antigua y Barbuda

(A) 6:00 PM EE. UU. Vs Canadá - Exploria Stadium, EE. UU.

(B) 6:30 PM Surinam vs Dominica - Andre Kamperveen Stadion, Surinam

(B) 7:00 PM Guyana vs Aruba - Leonora National Track & Field Center, Guyana

(A) 8:00 PM Panamá vs México - Rommel Fernández, Panamá

Sábado 16 de noviembre de 2019

(C) 2:00 PM San Martín vs Barbados - Centro Técnico Raymond Gordon Ernest Guishard, Anguila

(B) 5:00 PM Santa Lucía vs República Dominicana - Daren Sammy Cricket Ground, Santa Lucía

(C) 6:30 PM Islas Caimán vs Islas Vírgenes Estadounidenses - Truman Bodden Sports Complex, Islas Caimán

(C) 7:00 PM Guatemala vs Puerto Rico - Doroteo Guamuch Flores, Guatemala

(B) 9:00 PM El Salvador vs Montserrat - Estadio Cuscatlán, El Salvador

Domingo 17 de noviembre de 2019

(C) 2:00 PM Bonaire vs Bahamas - Stadion Ergilio Hato, Curacao

(C) 5:00 PM Guadalupe vs Islas Turcas y Caicos - Rene Serge Nabajoth, Guadalupe

(B) 6:00 PM Granada vs Belice - Kirani James Athletic Stadium, Granada

(A) 5:00 PM Costa Rica vs Haití - Estadio Ricardo Saprissa, Costa Rica

(B) 4:00 PM Guayana Francesa vs San Cristóbal y Nieves - Stade du Dr. Edmard Lama, Guayana Francesa

(A) 7:00 PM Honduras vs Trinidad y Tobago - Estadio Olímpico Metropolitano, Honduras

Lunes 18 de noviembre de 2019

(B) 2:00 PM Dominica vs San Vicente y las Granadinas - Windsor Park Sports Stadium, Dominica

(B) 5:00 PM Aruba vs Antigua y Barbuda - Stadion Ergilio Hato, Curacao

(B) 7:00 PM Jamaica vs Guyana - Montego Bay Sports Complex, Jamaica

(B) 9:00 PM Nicaragua vs Surinam - Estadio Nacional, Nicaragua

Martes 19 de noviembre de 2019

(C) 4:00 PM Puerto Rico vs Anguila - Juan Ramon Loubriel, Puerto Rico

(C) 6:00 PM Islas Vírgenes de EE. UU. vs Saint Martin - Bethlehem Soccer Complex, Islas Vírgenes de EE. UU.

(B) 4:30 PM El Salvador vs República Dominicana - Estadio Cuscatlán, El Salvador

(C) 6:00 PM Barbados vs Islas Caimán - Astro Turf Wildey Stadium, Barbados

(B) 4:30 PM Santa Lucía vs Montserrat - Daren Sammy Cricket Ground, Santa Lucía

(A) 6:30 PM Cuba vs Estados Unidos - Truman Bodden Sports Complex, Islas Caimán

(A) 8:30 PM México vs Bermudas - Estadio Nemesio Diez, México