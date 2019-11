Fabián Coito: “Vamos a luchar por mantener el quinto lugar y acercanos al cuarto de Concacaf”

El profesor Fabián Coito y Maynor Figueroa, capitán de la Selección, atendieron a los medios de comunicación este día a pocas horas para el Honduras-Trinidad por Liga de Naciones.

Se maneja ya un posible 11 que el charrúa mandará al engramillado del Olímpico el cual sería conformado por Luis López, Félix Crisanto, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Ever Alvarado, Carlos Pineda, Alex López, Jonathan Rubio, Bryan Moya, Alberth Elis y Rubilio Castillo.

Más allá del tema del 11, Coito empezó la conferencia hablando un poco de lo que saben de Trinidad y Tobago, un rival que necesita sacar puntos si quiere meterse a la Copa Oro de 2021.

“Basamos un poco el conocimiento que tenemos de ellos en nuestro ultimo juego, Trinidad ha jugado 2 amistosos y el último fue ante Ecuador, ahí tuvimos alguna información. Sin poderlo confirmar hemos sabido que cambiaron algunos nombres. El partido la basamos en cuanto a su estilo, forma de jugar y sabemos que algunos no pueden estar por amarilla y rojas”.

Y agregó: “Fácil no es porque ahora no es nada fácil, además que somos un equipo en formación y no hay rivales sencillos para nosotros. Trinidad quiere mantener la categoría y clasificar en la Copa Oro, nosotros seguir entre los 6 mejores de Concacaf, vamos a armar nuestra idea y modelo, vamos a intentar llevar la idea al campo”.

El DT de la Bicolor recalcó lo hecho ante Martinica en cuanto al punto que se sacó y el descanso que se le dio a los jugadores base. .

“Ante Martinica fue un disparador de la idea que tuvimos, la idea nuestra era traer los 3 puntos y evitar la fatiga que involucraba el viaje. Una de las ventajas es la forma en que llegamos desde el punto de vista físico, vamos a tener una ventaja en cuanto a lo que fue la fecha FIFA pasada y en ese sentido creo que vamos a estar bien”.

En cuanto al actual formato de clasificación al hexagonal, apuntó: “Debemos adaptarnos a la nueva forma de clasificar a ese hexagonal, Honduras por lo hecho anteriormente estaba en una posición de privilegio y tocaba mantener e intentar mejorar la posición. Vamos a luchar por mantener el quinto lugar y acercanos al cuarto lugar de Concacaf”.

OTRAS FRASES DE COITO:

“Para nosotros como equipo no es un partido fácil, somos una selección fuerte y en ese tenemos que basar nuestro esfuerzo. Ellos tienen un jugador que conoce el fútbol hondureño (Jerrel Britto) y bueno ahora todos nos conocemos, la característica de cada futbolista se conoce”.

“Los 24 futbolistas están en buenas condiciones, fuimos muy claros con los jugadores que ya volvieron a sus clubes. Ellos son profesionales y hemos hablado mucho de lo que significa estar en la selección”.

Dato: Honduras tiene 1368 puntos en el quinto lugar de Concacaf y en el cuarto se encuentra Jamaica con 1447, Costa Rica es tercera con 1450.

ASÍ LA TABLA EN CONCACAF:

1.México: 1619 pts

2.Estados Unidos: 1538

3.Costa Rica: 1450

4.Jamaica: 1447

5.Honduras: 1368

6.El Salvador: 1336 (juega hoy)

7.Canadá: 1331

8.Curazao: 1313

9.Panamá: 1303

