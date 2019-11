Jonathan Rubio: "Se vienen los juegos difíciles, ahí es donde debemos demostrar"

Jonathan Josué Rubio Toro se marcó la mañana de este lunes rumbo a Portugal luego de haber anotado uno de los cuatro tantos de Honduras sobre Trinidad y Tobago por la Liga de Naciones de la Concacaf.

El joven atacante de 21 años que milita para el CD Tondela de la primera división de Portugal se atreve a pedir un equipo europeo para la fecha FIFA de marzo y sabe que los juegos que se vienen serán más difícil.

"Hicimos un excelente partido, fuimos muy eficaces, en la parte defensiva también estuvimos muy bien, me voy contento, hay cosas que tenemos que mejorar, pero vamos por buen camino", comenzó diciendo Rubio antes de irse a Europa.

SU BUEN MOMENTO

"Lo más importantes es dar lo mejor de uno en la cancha y gracias a Dios se me está dando con goles y asistencias, todos estamos haciendo las cosas bien, no solo los que anotan". dijo.

Desde que llegó se le ha dado mucho acercamiento al grupo. "El profe Fabián Coito me ha dado mucha confianza, los compañeros también, me he sentido cómodo, fruto de ellos tenemos resultados".

Jonathan no quiso darse una puntuación respecto al trabajo que ha venido haciendo. "No soy de autocalificarme, creo que toda ha sido muy rápido, mejor de lo que yo me imaginaba, me siento feliz por poder ayudar y darle alegría al pueblo hondureño".

AHORA SERÁ MÁS DIFÍCIL

"Sabemos que ahora se vendrán partidos más exigentes, vienen las semifinales, también la fecha FIFA de marzo, no quitamos méritos a Trinidad y Martinica", comentó.

"Se vienen los partidos bonitos, los juegos difíciles, ahí es donde debemos demostrar lo que venimos haciendo, con el apoyo de la afición podemos hacer cosas muy interesantes", expresó.

¿Qué rival prefiere en semifinales?

"A lo mejor Canadá, porque contra Estados Unidos jugarán de local, pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien".

En marzo es la próxima fecha FIFA y Jonathan Rubio pide un rival de peso. "Una Selección que nos exija, de Sudamérica será difícil, contra una de Europa sería bonito".

Sabe que han dado un paso importante. "En estas últimas fechas Honduras se ha ganado un respeto para fuera es una buena imagen, estamos invicto, con números importantes, fuertes en casa, para el hexagonal será muy importante".

Y cerró hablando sobre la sorpresa que le llevó un grupo de jóvenes de la escuela en la que estudió. "Ellos vinieron a despedirme, no me lo esperaba, es una enorme alegría, me acordé de la primera vez que me fui a Europa".