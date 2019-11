Así se cierra la fase de grupos de la Nations League con la mirada en la hexagonal

La Liga de Naciones de Concacaf se cierra este martes con cuatro partidos, algunos de ellos son importantes para definir los clasificados a las semifinales del torneo, además, algunos como El Salvador se juegan puntos en el ranking FIFA para la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

El juego donde habrá mucho por jugarse es el choque que enfrenta a El Salvador contra República Dominicana. Los salvadoreños están en la sexta posición y de ganar esta tarde se colocarían con alguna ventaja sobre los rivales que están en la pelea.

Mientras que para República Dominicana es trámite para mantenerse en la Liga B de la Liga de Naciones. El Salvador ya ganó el grupo y asegura la próxima participación en la Liga A, torneo donde están los pesos pesados de la región como México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras.

En otro de los partidos, Estados Unidos visita a Cuba en el cierre del grupo A. El partido se disputará en el Complejo Deportivo Truman Bodden de Islas Caimán; pues los norteamericanos no puede jugar en territorio cubano por problemas políticos.

El delantero Raúl Jiménez fue la figura de México el pasado viernes frente a Panamá. Foto cortesía

Este duelo es importante porque EUA necesita ganar para asegurar las semifinales de la Liga de Naciones. Actualmente se encuentra en primer lugar el equipo de Canadá con nueve puntos. Ambos ya están clasificados a la Copa Oro 2021.

El otro choque ya si mucho por jugarse es el compromiso entre México y Bermuda en Toluca, Estado de México. El Tri que no tendría problemas para ganar este encuentro, le servirá únicamente para demostrar su paso perfecto en la competencia donde aseguró las semifinales y es favorito para ganar la Liga CONCACAF.

Así como se encuentran los grupos, México, Costa Rica y Honduras ya están clasificados a las semifinales de la Liga de Naciones. Hoy se sumaría Estados Unidos, que sería el rival del equipo catracho que ganó con solvencia su grupo.

JUEGOS DE HOY

4.30 pm El Salvador vs República Dominicana

4:30 pm Santa Lucía vs Montserrat

6:30 pm Cuba vs Estados Unidos

8:30 pm México vs Bermuda